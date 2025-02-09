Наймодніші троянди до Дня святого Валентина: цей тренд важливо враховувати

Троянда — квітка, яка поза часом та модою. Проте тренди у флористиці існують, і їх бажано враховувати.

Наймодніші троянди до Дня святого Валентина — ті, що мають аромат. Такі сорти вважаються більш цінними, ніж без запаху.

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На панелі ароматів троянд є безліч незвичайних. Троянда може мати у своєму ароматі нотки цитрусових, лісових ягід, анісу, вербени, зеленого чаю, мигдалю і навіть паски. Але найціннішим вважається аромат саме троянди.

Є сорти, які вас взагалі здивують. Наприклад, існує сорт троянди з ароматом, схожим на той, що є у парфумах Ів Сен-Лорана. Цей сорт був створений селекціонерами на прохання знаменитого французького модельєра. Аромат цієї троянди стійкий, як і в парфумах.

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Не всі знають, що сорти троянд оцінюють за системою зірок, як і готелі. Найвищий бал в оцінці сорту — чотири зірки (в оцінці готелів — п'ять зірок). Аромат — один із важливих моментів, що підвищує оцінку сорту троянди.

Даруючи троянди, доповніть їх «валентинкою» з освідченням у коханні та найкращими побажаннями.

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До речі, зараз один із найпопулярніших подарунків у День святого Валентина — дубайський шоколад.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про ТОП-5 подарунків, які не варто дарувати на День закоханих.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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