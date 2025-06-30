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В Україні змінюється стандарт напруги: що це означає для споживачів
В Україні з 1 липня 2025 року офіційно набуває чинності новий стандарт електроживлення — 230/400 В замість 220/380 В. Це рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), відповідно до постанови № 550 від 15 квітня 2025 року.
Відповідно до змін нова номінальна напруга становитиме 230 В для однофазних мереж і 400 В для трифазних. При цьому допустимі коливання на рівні від 207 до 253 В.
Фахівці запевняють, що під час зміни стандарту напруги сучасна техніка не постраждає. Більшість приладів уже розраховані на діапазон 220−240 В, тому працюватимуть як і раніше. Проте напруга стане стабільнішою, тож менше шансів, що техніка зламається через перепади. Також надалі можна буде обійтись без стабілізаторів, бо мережа працюватиме стабільніше. Не варто хвилюватися і через тарифи. Бо вартість електроенергії не зміниться — платити будемо, як і раніше, за кількість використаних кіловатів, а не за рівень напруги.
Зараз споживачам варто перевірити маркування техніки — зазвичай вказано 220−240 В. У разі частих «стрибків» напруги — звернутися до оператора або встановити реле напруги. Не панікувати: зміни — планові, безпечні й технічно давно реалізовані в мережах.
Як зазначають в НКРЕКП, зміна стандартів напруги — ще один важливий етап у технічній інтеграції України до європейського простору. Напруга змінюється на папері, а у вашій розетці — стає стабільнішою.
Нагадаємо, раніше в Україні запровадили європейську норму для покращення мобільного зв’язку.
Фото: pixabay216
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