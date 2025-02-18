В Україні запровадили європейську норму для покращення мобільного зв’язку: що вона дасть споживачам

Всупереч постійному підвищенню цін на мобільний зв'язок, багато українців все ще незадоволені якістю послуг мобільних операторів.

Втім, не виключено, що кількість скарг від абонентів зменшиться після того, як Національна комісія електронних комунікацій (НКЕК) затвердила Порядок розгортання малопотужних базових станцій.

ВІДЕО ДНЯ

«Таким чином в Україні імплементовано європейський регламент щодо Small cells», — говориться у повідомленні комісії.

Як зазначає НКЕК, для абонентів це означатиме покращення доступу до мережі мобільного оператора там, де він був обмежений з причин недостатньої ємності мережі або слабкого сигналу, й підвищення якості отриманих послуг.

РЕКЛАМА

Малопотужні базові станції — це радіообладнання малої потужності для покриття невеликої території. Таке радіообладнання може бути встановлене у приміщенні або на відкритому повітрі.

«Small cells забезпечують високоякісне, безпечне покриття стільникового зв’язку в приміщенні та поза ним, доповнюючи операторську мережу для покращення покриття, додавання цільової ємності та підтримки нових послуг і взаємодії з користувачами», — пояснили в комісії.

Для використання малопотужних базових станцій є безліч сценаріїв — використання у бізнес-парках, офісних та торгівельних центрах, пасажирських терміналах, для розгортання приватних мереж 4G та 5G, забезпечення достатньої ємності мереж у густонаселених районах міст та інше, додали у НКЕК.

РЕКЛАМА

Зазначимо, раніше операторів мобільного зв’язку зобов'язали забезпечити працездатність мереж в умовах планового або аварійного відключення електропостачання. Зокрема, вони мусять забезпечити електроживлення власних або орендованих технічних засобів електронних комунікацій від джерел автономного електроживлення (електрогенераторних установок, акумуляторних батарей тощо). Мобільний зв'язок повинен бути мінімум 10 годин без світла. Тому запровадження нових стандартів — цілком логічний крок.

Нагадаємо, крім підвищення цін на мобільний зв'язок частина українців незадоволені також постійним зростанням тарифів на світло, газ, воду. Але днями у Раді прозвучали обнадійливі прогнози щодо тарифів.

144

Читайте нас у Facebook