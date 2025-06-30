Відомий астролог Еван Натаніель Грім вважає, що Всесвіт готує приємні сюрпризи для двох знаків Зодіаку з 30 червня по 12 серпня.



А на що чекати від долі завтра, в перший день липня, показує розкладі за картами Таро, який публікує сайт з гороскопами.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Паж Кубків»

Овни у вівторок отримають тонкий, але значущий сигнал із зовнішнього світу, який допоможе їм краще зрозуміти себе. Один із близьких людей може м'яко, але чітко вказати на вашу помилку чи оману. Не варто сприймати це як критику — скоріше як жест щирого піклування. Прислухайтеся до слів, які можуть спершу здатися неприємними: саме в них криється джерело зростання. Таро радять не відштовхувати емоції, а вчитися висловлювати їхнє зріло.

Порада карт: Пам'ятайте, що іноді сміливість — це не про вміння наступати, а про здатність зрозуміти іншу людину.

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Телець — «Лицар Пентаклів»

Тільці, у вівторок на вас чекає день очікування, роздумів та пошуку відповідей. Можливо, ви зіткнетеся з ситуацією, в якій буде складно прийняти рішення одразу. Замість того, щоб діяти навмання, краще зробити крок назад і прислухатися до інтуїції. Деякі питання поки що не вимагають активних кроків, і тиша може виявитися більш ефективною, ніж поспіх. День підходить для планування, переоцінки цілей та роботи над стійкістю.

Порада карт: Завтра не варто боятися невизначеності — вона передує повній ясності.

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Близнюки — «Туз Кубків»

Для Близнюків вівторок стане днем відновлення душевної рівноваги. Після емоційно важкого періоду ви відчуєте, що знову можете дихати на повні груди. Карта «Туза Кубків» символізує оновлення, легкість та несподівані радощі. Це може бути зустріч, добра новина чи просто почуття, що все стає на свої місця. Відкрийтеся емоціям, не стримуйте себе — світ сьогодні вподобає тих, хто щирий.

Порада карт: Завтра не варто боятися бути вразливими — у цьому ваша справжня сила.

Рак — «Диявол»

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На Раків у вівторок може чатувати спокуса: існує ймовірність потрапити під вплив страху, залежності чи руйнівних емоцій. Карта «Диявол» — це не вирок, а попередження. Важливо усвідомити, що ви не жертва обставин, а творець свого життя. Не дозволяйте тривозі чи чужим думкам керувати вами. Ваша сила — в усвідомленні та контролі.

Порада карт: Завтра вашим завданням буде впоратися з «внутрішніми демонами» — якщо це вдасться, то ви відчуєте справжню свободу та оновлення.



Лев — «Маг»

У Левів у вівторок випадає день особистої магії, харизми та впливу. Все, чого ви сьогодні доторкнетесь, може мати несподіваний успіх. Однак не перестарайтеся — важливо розуміти різницю між впевненим керівництвом та маніпуляцією. Працюйте з енергією свідомо, спрямовуючи її на добро і творення. Завтра ви зможете переконати навіть найвпертіших людей, якщо говоритимете від серця.

Порада карт: Карта «Маг» відкриває перед вами силу починань — використовуйте цей шанс мудро.

Діва — «Колісниця»

Діви у вівторок відчують, що настав час брати управління своїм життям у власні руки. Навіть якщо відчуття «тупцювання на місці» здається безвихідною ситуацією, знайте, що це — лише пауза перед стрімким рухом вперед. «Колісниця» обіцяє вам рух уперед, але тільки якщо ви готові до відповідальності. Перестаньте скаржитися на обставини та почніть будувати свій шлях самі. Успіх буде на вашій стороні, якщо ви наважитеся діяти

Порада карт: Пам'ятайте, що все, що вам потрібно — це тверда мета і чіткий намір.

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Терези — «Сонце»

Терези у вівторок будуть сяяти — у прямому та переносному значенні. Карта «Сонця» обіцяє успіх, радість, визнання та внутрішню впевненість. Все, до чого ви зможете доторкнутися, буде приносить результати, а люди навколо зможуть заряджаються вашою енергією. Використовуйте цей день для зміцнення позицій та розширення кола впливу. Не бійтеся заявити про себе: ви заслужили увагу та похвалу.

Порада карт: Завтра не забувайте дякувати долі — це зробить ваші позиції більш міцними.

Скорпіон — «Вісімка Жезлів»

На Скорпіонів у вівторок чекає стрімкий розвиток подій. Те, що вже давно назріло, нарешті зрушить з місця. Можливі новини, пропозиції, зустріч або внутрішній спалах натхнення. Не намагайтеся сповільнити цей потік — він веде вас туди, де ви маєте бути. Прийміть швидкість як благо, а чи не як хаос.

Порада карт: Завтрашній день підходить для швидких рішень, подорожей та починань — скористайтеся цим.

Стрілець — «Двійка Кубків»

У Стрільців вівторок буде наповнений теплими почуттями та емоційними відкриттями. Якщо ви не маєте пари, то цілком можливо несподіване знайомство. Якщо у відносинах вже є стабільність — чекайте на момент зближення та взаєморозуміння. Завтра у вас буде день, коли найкраще рішення — говорити відверто, дивитися в очі і не приховувати емоції. Кохання, партнерство та підтримка будуть джерелом сили.

Порада карт: Завтра вам варто відкрити серце — воно підкаже правильний шлях до щастя.

Козеріг — «Верховний жрець»

Козероги у вівторок відчують, що настав час повернути собі внутрішню стійкість. Карта «Верховного Жреця» — знак того, що ви не одні, і підтримка вже поряд. Якщо червень був нелегким, то липень починається з нової надії. Прийміть допомогу, довіртеся досвіду, знайдіть точку опори — чи то сім'я, наука, чи ваша віра. Завтрашній день підходить для планування, ритуалів, читання та духовної роботи

Порада карт: Пам'ятайте, завтра все, що здавалося незрозумілим, почне набувати сенсу.

Водолій — «Двійка Пентаклів»

На Водоліїв у вівторок чекає внутрішній розрив між двома завданнями, бажаннями чи людьми. Таро радять: не намагайтеся стрибнути вище за власну голову, виберіть те, що дійсно важливо. Розставте пріоритети — це ключ до збереження енергії та продуктивності. Жонглювати можна нескінченно, але хіба в цьому ваша мета? Зосередьтеся, і ви заощадите сили на справді необхідне.

Порада карт: Завтра вам варто пам'ятати, що відмова від одного не завжди віщує поразку — досить часто це початок перемоги в іншому.

Риби — «Туз Мечів»

Для Риб вівторок стане днем ясності, чесності та прийняття рішучих кроків. «Туз Мечів» — це зброя істини, яка може як звільнити, так і поранити, якщо використовувати її необережно. Завтра вам доведеться чітко позначити свої кордони, відмовитися від всього зайвого та сказати «ні» тому, що заважає розвитку. Не бійтеся змін — вони давно назріли. Подібне «відрізання» стане початком нової, чистішої фази життя.

Порада карт: Завтра для вас головним буде діяти усвідомлено та з повагою до себе та інших людей.

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Фото Pixabay

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