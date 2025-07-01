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Курсанти російського військового інституту проходять «практику» на фронті, — партизани «Атеш»
На фоні величезних втрат у живій силі росія відправляє курсантів Військового інституту зв'язку з Петербурга проходити «практику» на фронті. Про це повідомляє рух «Атеш».
«Агент зафіксував тривожну картину у Військовому інституті зв'язку на Суворовському проспекті, 32, у Санкт-Петербурзі. Головний корпус порожній — у ньому триває ремонт, а охорону забезпечує посилений поліцейський патруль», — повідомили партизани.
Відомо, що агент пройшов по всій території: казарми та навчальні корпуси стоять безлюдними. Навіть на КПП, де раніше служили самі курсанти, тепер нікого.
«Причина проста — майже всіх курсантів примусово відправили на так звану спеціальну військову операцію. Формально це оформляють як „навчальну практику“, але насправді молодих людей кидають у діючу армію часто без належної підготовки», — додає агент.
Крім того, інформацію про масове залучення курсантів до участі у бойових діях підтвердив інший агент зі штабу Ленінградського військового округу. Всі ці події — підтвердження глибокої кадрової кризи в російських військах.
Водночас аналітики зазначають, що до осені росія повністю вичерпає запаси радянської бронетехніки. Через брак техніки літній наступ рф буксує, але у ворога ще є сили, тож Києву не слід розслаблятись.137
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