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- 19:11 Попече і попустить: синоптикиня обіцяє температурну скромність в перші дня липня
Попече і попустить: синоптикиня обіцяє температурну скромність в перші дня липня
Закінчується відносно прохолодний червень, вже завтра настане другий місяць літа — синоптики обіцяють потепління, але не аномальну спеку.
«Аномальна», «страшна» спека в Україні побуде 3, 4 та 5 липня: вдень очікується в межах +28+32 градуси, на півдні, південному заході та подекуди в центрі +32+35 градусів. Далі тридцятки побудуть у південній частині, а де ж їм ще бути? А на решті території значно стриманіше: +24+28 градусів", — прогнозує синоптикиняа Наталка Діденко.
За її словами, 1 липня температура повітря в Україні очікується на рівні +20+25, на півдні — до +28 градусів. Вітер рвучкий, з північного заходу. Опади ймовірні лише на північному сході країни.
У Києві 1 липня буде +20+22 градуси, вітер поривчастий, північно-західний, без опадів.
«Спека у столицю прийде 3-го липня, 4-го також попече, 5−6 липня попустить, 7−8 липня знову підпікатиме, з 9-го липня знову — температурна скромність», — жартує синоптикиня.
Раніше метеоролог Ігор Кібальчич прогнозував, що через надходження до України спекотної повітряної маси з Балканського півострова більш за все температура підніметься у південних та центральних областях, а також у Закарпатті.
Фото Pixabay52
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