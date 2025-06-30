Терористи атакували Кривий Ріг: постраждали троє людей

В понеділок, 30 червня, російські терористи атакували Кривий Ріг безпілотниками типу Shahed. Внаслідок обстрілу, станом на зараз, відомо про трьох постраждалих, повідомив керiвник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За його словами, з трьох поранених один знаходиться у важкому стані.

«Поранені три людини. Чоловік 52 років — „важкий“. 44-річна жінка та 54-річний чоловік отримали допомогу на місці. Їхній стан задовільний. Інформація щодо наслідків уточнюється», — зазначив Лисак.



Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що штаб допомоги людям розгорнуто у найближчому палаці культури. Там можна отримати будівельні матеріали, написати заяви на матеріальну допомогу від міста.

У мережі пишуть, що удар був по будівлі ТЦК.

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Внаслідок обстрілу пошкоджені 5 автомобілів. Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла через обстріл.

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Нагадаємо, у квітні російська армія три дні поспіль била по Кривому Рогу. Тоді загинули 18 громадян, серед них — 9 дітей.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно обстрілюють територію України. Для атак ворог застосовує ракети різних типів, дрони, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи). Найбільше від атак страждають прифронтові населені пункти та загалом області.

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Ворог щоночі вдається до атак дронами. Наприклад, у ніч на 30 червня росіяни запустили 107 безпілотників. Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі дрони.

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