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Як російські спецслужби дурять родичів зниклих безвісти українців: розслідування ЗМІ (відео)
Незважаючи на постійні попередження Координаційного центру з питань поводження з військовополоненими про шахраїв, які наживаються на родичах зниклих безвісти чи полонених, люди все одно попадають «у лапи» аферистів, розшукуючи рідних.
Емоційним станом українців, які нічого не знають про своїх рідних, користуються різноманітні аферисти, а також російські спецслужби. Так, «Суспільне» провело журналістське розслідування та показало, як ворог створює фейкові сайти та телеграм-канали, а також організації, видаючи їх за міжнародні.
Мета — отримувати інформацію від українців та видурювати у них гроші, а також поширювати на своїх майданчиках російські наративи. Часто — через полонених або людей, яких вони представляють полоненими.
Одна з дружин зниклого безвісти бійця розповідала, що багато хто рекомендував звертатися до російського каналу «Щит матерей». Там модератори просили заповнити анкету, аби «допомоги у пошуку родича» та «передати дані на перевірку». Спочатку грошей не вимагали, але згодом починався психологічний тиск, наприклад, людям пропонували організувати телефонну розмову з родичем за гроші чи за скан-копії певних документів.
Ще один подібний канал — «Україна зникає безвісти». До речі, на ньому виходять ефіри з ведучим, якого представляють як військовополоненого українця. Також на майданчику поширюються кремлівські нарративи на кшталт «українцям нема за що воювати».
Журналісти зазначають, що використання військовополонених для таких цілей стало вельми поширеною практикою для російських ІПСО.
Раніше в Координаційному штабі попереджали, що шахраї можуть використовувати обміни полоненими, представляючись звільненими з полону бійцями. Спочатку аферисти обцяють родичам тих, хто залишився в полоні, надати інформацію щодо близької людини, а згодом під різними приводами починають просити гроші.
Фото Координаційного штабу132
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