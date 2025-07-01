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Переломний момент: життя трьох знаків зодіаку круто зміниться цього тижня
Фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на поточний тиждень, а астрологи розповіли, життя яких знаків зодіаку кардинально зміниться в період з 1 по 7 липня 2025 року. У них на горизонті з’являться нові можливості, пише видання «Час-Дій».
Близнюки
Цього тижня Близнюків чекають важливі рішення, які змінять ваше життя. Можлива пропозиція щодо зміни роботи, переїзду чи нового проєкту. Не бійтеся ризикувати, навіть якщо на початку буде складно — результат виправдає зусилля. В особистих стосунках також можливі зміни: нове знайомство або важлива розмова відкриють нові перспективи.
Лев
Цей тиждень для Левів — час внутрішніх змін. Ви позбудетесь страхів і сумнівів, які заважали рухатись вперед. Настав момент для ініціативи і відповідальності за своє майбутнє. Можливо, вам доведеться змінити плани чи напрямок життя. Фінансові питання будуть важливими — звертайте увагу на витрати та інвестиції.
Стрілець
Стрільцям цього тижня доведеться звільнитися від минулого, щоб перейти на новий рівень. Те, що раніше здавалося стабільним, може раптово втратити значення. Відпустіть старе — нові можливості з’являться тільки так. Очікуйте змін у кар’єрі, особистому житті та будьте готові до подорожей чи великих витрат. Ці зміни ведуть до кращого майбутнього.
Як писали «ФАКТИ», астрологи вважають, що у перші дні липня успіх прийде до п'яти знаків зодіаку. Астрологи також склали гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку.358
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