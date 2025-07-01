Ти був найкращим з нас: генерал Собко повідомив про загибель на фронті комбрига 110 бригади Сергія Захаревича

На фронті, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України, загинув командир 110 окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручко полковник Сергій Захаревич. Про це повідомив бригадний генерал Сергій Собко.

ВІДЕО ДНЯ

«Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг — Сергій Захаревич… Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами. Меттіс казав, що є дві риси, які він цінує в лідерах найбільше — це aggressiveness та initiative. Ооо, це саме про тебе. Немає в нас яскравішого приклада офіцера із цими двома якостями. Ти казав, що вдача зрадлива, вона тобі зраджувала часто, давала багато випробувань, але ти ніколи не ламався, рухався вперед незважаючи ні на що. Твій гумор та позитивний настрій, навіть в саму сраку, завжди підтримував всіх, заряджав. Дякую тобі за все. Ми благословенні, що ти був з нами. Завжди будеш. Вічна памʼять та слава всім полеглим… Глибокі співчуття рідним та близьким…» — написав він.

В загиблого командира лишилась дружина та троє дітей.

Зазначимо, що Сергій Захаревич — випускник Одеського інституту Сухопутних військ. Після вишу отримав у підпорядкування взвод розвідувальної роти в 30-й окремій механізованій бригаді. З 2010-го був командиром розвідувальної роти 1-ї танкової бригади. У лютому 2025 року призначений командиром 110-ї окремої механізованої бригади. У 2015 році нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, у липні 2022-го — орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, 13 квітня внаслідок ракетного удару по місту Суми загинув колишній заступник командира 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, чинний командир 27-ї реактивної артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського полковник Юрій Юла.

Як писали «ФАКТИ», днями загинув пілот F-16 Максим Устименко, який відбивав нічну атаку ворога.

РЕКЛАМА

293

Читайте нас у Facebook