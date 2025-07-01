41.39 / 41.97 48.89 / 49.66
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Ти був найкращим з нас: генерал Собко повідомив про загибель на фронті комбрига 110 бригади Сергія Захаревича

18:53 1 липня 2025
На війні загинув комбриг 110 бригади Сергій Захаревич

На фронті, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України, загинув командир 110 окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручко полковник Сергій Захаревич. Про це повідомив бригадний генерал Сергій Собко.

«Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг — Сергій Захаревич… Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами. Меттіс казав, що є дві риси, які він цінує в лідерах найбільше — це aggressiveness та initiative. Ооо, це саме про тебе. Немає в нас яскравішого приклада офіцера із цими двома якостями. Ти казав, що вдача зрадлива, вона тобі зраджувала часто, давала багато випробувань, але ти ніколи не ламався, рухався вперед незважаючи ні на що. Твій гумор та позитивний настрій, навіть в саму сраку, завжди підтримував всіх, заряджав. Дякую тобі за все. Ми благословенні, що ти був з нами. Завжди будеш. Вічна памʼять та слава всім полеглим… Глибокі співчуття рідним та близьким…» — написав він.

В загиблого командира лишилась дружина та троє дітей.

Зазначимо, що Сергій Захаревич — випускник Одеського інституту Сухопутних військ. Після вишу отримав у підпорядкування взвод розвідувальної роти в 30-й окремій механізованій бригаді. З 2010-го був командиром розвідувальної роти 1-ї танкової бригади. У лютому 2025 року призначений командиром 110-ї окремої механізованої бригади. У 2015 році нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, у липні 2022-го — орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, 13 квітня внаслідок ракетного удару по місту Суми загинув колишній заступник командира 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, чинний командир 27-ї реактивної артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського полковник Юрій Юла.

Як писали «ФАКТИ», днями загинув пілот F-16 Максим Устименко, який відбивав нічну атаку ворога.

РЕКЛАМА

293

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 1 липня. Фото Pixabay

Рибам — емоційне очищення, Овнам — кар'єра, а Дівам — зміна планів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 липня

Таро-прогноз на 2 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Терезам — «Двійка Мечів» і непростий вибір, Скорпіонам — «Сонце» та успіх: Таро-прогноз на середу, 2 липня

Кабачки по-турецьки

Кабачки по-турецьки за 5 хвилин на пательні: будете готувати їх щодня, бо це смачно й доступно

Кавову гущу використовують у якості добрив. Фото Pixabay

Кавова гуща як добриво: для яких рослин підходить найкраще

Наступний матеріал
Новини партнерів