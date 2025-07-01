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Помер знаменитий ексфутболіст «Карпат» (фото)
На 72-му році життя помер знаменитий ексфутболіст «Карпат» Юрій Дубровний, повідомляє Асоціація футболу Львівської області. Раніше не стало найкращого бомбардира в історії «Карпат», який вижив під час ракетного обстрілу Львова.
Талановитий уродженець Стрия у 21 рік опинився у «Карпатах» на запрошення відомого тренера Ернеста Юста. За вісім сезонів у складі «зелено-білих» у 1970—1980-х півзахисник провів 246 матчів і забив 29 м'ячів, був капітаном та душею команди. 1979 року «Карпати» з Дубровним у складі стали чемпіонами Радянського Союзу серед команд першої ліги та вийшли до півфіналу Кубка Радянського Союзу.
Після об'єднання СКА та «Карпат» футболіст захищав кольори кишинівського «Ністру», з яким вийшов у вищу лігу СРСР. Пізніше він також грав за СКА-«Карпати», а потім 1989−1990-го виступав у НДР за аматорський «Мотор» з Еберсвальда.
Повернувшись до України, Дубровний був граючим тренером у дрогобицькій «Галичині», грав за «Львів», «Газовик» з Комарного, тренував «Карпати-2», «Газовик-Скалу», тернопільську «Ниву», «Раву» з Рави-Руської, польський «Спартакус» з Шаровлі. 2012-го Дубровний привів коломийські «Карпати» до перемоги в аматорському чемпіонаті України та завершив тренерську діяльність.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний екскапітан «Карпат», автор історичного хет-трику в чемпіонаті Радянського Союзу.
Фото із соцмереж43
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