Помер триразовий володар Кубка Стенлі, якому встановили пам'ятник за життя (фото, відео)

У віці 93 років помер легендарний хокеїст «Детройт Ред Уінгз», триразовий володар Кубка Стенлі Алекс Дельвеккіо, повідомляє офіційний сайт НХЛ. Раніше не стало 4-разового володаря Кубка Стенлі Марті Павелича, який помер уві сні.

ВІДЕО ДНЯ

«Організація «Детройт» глибоко засмучена смертю Алекса Дельвеккіо — справжнього великого гравця, внесок якого в нашу команду, наше місто і хокей ніколи не буде забутий. Алекс уособлював собою те, що означає бути гравцем «Детройта»: відданість, скромність та досконалість на льоду та за його межами.

За більш ніж два десятиліття, включаючи 12 років як капітан, Алекс заслужив репутацію одного з найкращих нападників в історії НХЛ. Після своєї кар'єри в Залі слави він продовжував представляти «Детройт» з класом та відзнакою як керівник та посол. Наші думки з сім'єю Дельвеккіо та всіма тими, кому пощастило знати та захоплюватися Алексом. Його спадщина назавжди залишиться в пам'яті як частина історії", — сказав генеральний директор «Детройта» Кріс Іліч.

Центральний нападник Дельвеккіо, якого називали «тихим, але великим», всю свою кар'єру провів в одному клубі — «Детройт Ред Уінгз». Він перемагав у Кубку Стенлі в 1952, 1954, 1955 роках, 13 разів брав участь у Матчах зірок та 12 років був капітаном команди. У регулярних чемпіонатах НХЛ хокеїст провів 1550 матчів, набрав 1281 очко (456 голів + 825 передач), що робить його третім бомбардиром в історії «Детройта». 1991 року клуб назавжди вивів з обігу його 10-й номер, а 1977-го Дельвеккіо був включений до Зали хокейної слави.

РЕКЛАМА

У 2008 році на домашній арені «Детройта» було відкрито статую Дельвеккіо. Її розмістили поряд з аналогічними пам'ятниками інших легенд Горді Хоу та Теда Ліндсея у головному вестибюлі.

РЕКЛАМА

Після завершення кар'єри легендарний форвард працював тренером та генеральним менеджером «Детройта», коментатором.

У Алекса Дельвеккіо залишилися дружина Джуді, сини Кен, Алекс-молодший та Ленні, дочки Дженіс та Коррін, 10 онуків, а також четверо правнуків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер чемпіон світу та віцечемпіон Олімпійських ігор з хокею, котрий втік від комуністичного режиму.

Фото із соцмереж

РЕКЛАМА

2451

Читайте нас у Facebook