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Кабачки жовтіють та не ростуть: що робити (поради від досвідчених городників)
Щоліта кабачки є популярним овочем ледь не на кожній кухні українців, але їхній урожай може страждати від пожовтіння та в'янення. Проте, цьому можна запобігти, пише Gazeta.ua.
Основні причини та рішення:
• Надмірний полив: Контролюйте інтенсивність поливу, щоб уникнути перенасичення вологою.
• Погане провітрювання: Видаляйте старі, загущені листки, які перешкоджають циркуляції повітря.
• Низька температура: При зниженні температури до +10−12°C ріст кабачків уповільнюється. Підживіть рослини під час зав'язування плодів. Настоянка з попелу (багата на калій) або сухий попіл (склянка на кущ з подальшим поливом) — чудовий натуральний засіб для підживлення.
• Вразливість листя кабачка: Захищайте листя колоїдною сіркою (50 г на 10 л води) або 1% бордоською рідиною (100 г мідного купоросу та 100 г негашеного вапна на 10 л води).
Дотримуючись цих простих порад, можна забезпечити здоровий та рясний урожай кабачків.
Як писали «ФАКТИ», раніше досвідчені городники поділилися «французським підходом» до вирощування кабачків.191
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