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Знає не кожен городник: як правильно приготувати бордоську рідину

9:59 11 червня 2025
Як правильно приготувати бордоську рідину&nbsp;— Фото: uapress.kyiv.ua

Бордоська рідина — це один із найпоширеніших фунгіцидів. Її ефективність залежить від правильного розведення. До складу засобу входять мідний купорос (сульфат міді) та гашене вапно. Це універсальний розчин, який використовують для обробки рослин від грибкових захворювань, а також для стимуляції правильного розвитку рослин у разі дефіциту міді, пише uapress.kyiv.ua.

Для приготування 3% бордоської рідини потрібно розчинити 300 г мідного купоросу в 1−2 літрах гарячої води. Використовувати металевий посуд не можна. В іншій ємності розчиніть 300 г вапна в 2−3 літрах холодної води. Після цього кожен з розчинів потрібно долити водою до об'єму 5 літрів.

У розчині з вапном буде осад, тому його необхідно процідити через марлю або нейлонову тканину. Потім тонкою цівкою, постійно помішуючи, вливайте мідний купорос. В результаті ви отримаєте рідину блакитного кольору.

Не забудьте перевірити рівень pH розчину. Для цього можна використовувати лакмусовий папірець: він повинен стати синім, а не червоним. Якщо колір неправильний, додайте ще трохи розчиненого вапна. Якщо лакмусового папірця під рукою немає, можна перевірити pH іншим способом: занурте в розчин цвях або металевий дріт — якщо він стане червоним, то pH неправильне.

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Бордоську рідину застосовують для обробки плодових дерев (яблуні, груші, сливи, аличі) на початку та в кінці вегетаційного періоду — навесні та восени. Вона допомагає боротися з шкідниками і хворобами рослин.

Раніше «ФАКТИ» писали, що робити, коли кабачки жовтіють та не ростуть.

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