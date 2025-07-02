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Стиль життя

Як правильно їсти один з найпопулярніших смаколиків у світі: це треба знати, щоб не потрапити в халепу

22:28 2 липня 2025
Школадний фондан

Шоколадний фондан — популярний французький десерт з незвичайною структурою. Фактично це шоколадний кекс з хрусткою скоринкою та рідким шоколадом усередині. Подають його гарячим. Часто посипають цукровою пудрою — і це має дуже гарний вигляд. Поруч зазвичай кладуть кульку морозива. Поєднання таких контрастних смаків робить ласощі вишуканими.

Через те, що структура всередині рідка, фондан зручніше їсти за допомогою ложечки. Допустиме використання й десертної виделки. Зазвичай кекси подають з вилкою та ложкою одночасно.

Дуже важливо їсти шоколадний фондан без поспіху, акуратно, щоб не замастити одяг, обличчя та руки.

А ще треба знати деякі нюанси. Вирушаючи до ресторану на ділову зустріч, не замовляйте те, що не вмієте їсти. Такі ласощі вперше варто пробувати у колі близьких людей. Навчіться правильно вимовляти назви страви, щоб не потрапити в незручну ситуацію. Гастрономія дуже цікава, і вивчати її — то є справжнє задоволення.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як ласувати одним з улюблених десертів французів — кремом-брюле.

Фото Ольги Сметанської

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