Як правильно їсти один з найпопулярніших смаколиків у світі: це треба знати, щоб не потрапити в халепу

Шоколадний фондан — популярний французький десерт з незвичайною структурою. Фактично це шоколадний кекс з хрусткою скоринкою та рідким шоколадом усередині. Подають його гарячим. Часто посипають цукровою пудрою — і це має дуже гарний вигляд. Поруч зазвичай кладуть кульку морозива. Поєднання таких контрастних смаків робить ласощі вишуканими.

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Через те, що структура всередині рідка, фондан зручніше їсти за допомогою ложечки. Допустиме використання й десертної виделки. Зазвичай кекси подають з вилкою та ложкою одночасно.

Дуже важливо їсти шоколадний фондан без поспіху, акуратно, щоб не замастити одяг, обличчя та руки.

А ще треба знати деякі нюанси. Вирушаючи до ресторану на ділову зустріч, не замовляйте те, що не вмієте їсти. Такі ласощі вперше варто пробувати у колі близьких людей. Навчіться правильно вимовляти назви страви, щоб не потрапити в незручну ситуацію. Гастрономія дуже цікава, і вивчати її — то є справжнє задоволення.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як ласувати одним з улюблених десертів французів — кремом-брюле.

Фото Ольги Сметанської

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