- 02.07 22:28 Як правильно їсти один з найпопулярніших смаколиків у світі: це треба знати, щоб не потрапити в халепу
- 02.07 22:11 Світоліна перемогла на Вімблдоні незручну білоруску «без прапора» і пробилася до третього кола
- 02.07 22:00 Дуже смачна бананова карамель: лише три інгредієнти
- 02.07 21:30 «Було б так важко йому довіряти»: Періс Гілтон розповіла, які чоловіки їй подобаються
- 02.07 21:01 Їжте щодня — і ваше серце буде вам вдячне: обов’язково включіть до свого меню цю диво-крупу
- 02.07 20:45 «Карп кої дарує енергію процвітання», — мисткиня Марія Румілова
- 02.07 20:32 Був людиною честі: 31-річний командир бойової машини зі Львівщини не пережив важкого поранення
- 02.07 20:06 Мініпончики з начинкою: чудова ідея для сніданку вихідного дня
- 02.07 19:54 Рибам «Вежа» та зміни, Скорпіонам «Імператриця» та внутрішнє пробудження: гороскоп на четвер, 3 липня
- 02.07 19:42 Вибух у Житомирі: через потужний спалах біля АЗС є постраждалі, траса на Київ заблокована
- 02.07 19:42 Витримав 3 FPV-дрони попри 60-річний вік: шведський БТР рятує життя бійців ЗСУ
- 02.07 19:26 Справа iBox Bank: що відомо про підозрювану у фінансових махінаціях Альону Шевцову та її пособниць
Як правильно їсти один з найпопулярніших смаколиків у світі: це треба знати, щоб не потрапити в халепу
Шоколадний фондан — популярний французький десерт з незвичайною структурою. Фактично це шоколадний кекс з хрусткою скоринкою та рідким шоколадом усередині. Подають його гарячим. Часто посипають цукровою пудрою — і це має дуже гарний вигляд. Поруч зазвичай кладуть кульку морозива. Поєднання таких контрастних смаків робить ласощі вишуканими.
Через те, що структура всередині рідка, фондан зручніше їсти за допомогою ложечки. Допустиме використання й десертної виделки. Зазвичай кекси подають з вилкою та ложкою одночасно.
Дуже важливо їсти шоколадний фондан без поспіху, акуратно, щоб не замастити одяг, обличчя та руки.
А ще треба знати деякі нюанси. Вирушаючи до ресторану на ділову зустріч, не замовляйте те, що не вмієте їсти. Такі ласощі вперше варто пробувати у колі близьких людей. Навчіться правильно вимовляти назви страви, щоб не потрапити в незручну ситуацію. Гастрономія дуже цікава, і вивчати її — то є справжнє задоволення.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як ласувати одним з улюблених десертів французів — кремом-брюле.
Фото Ольги Сметанської263
Читайте нас у Facebook
Гребтимуть гроші лопатою — астрологиня назвала українців, які стануть «непристойно заможними» у липні