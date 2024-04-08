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Кавово-шоколадний кекс: для любителів солоденького та цікавого

20:18 10 квітня 2024
Кавово-шоколадний кекс

Цей кекс на розтопленому маслі просто чудовий: вологий, соковитий, мегашоколадний та дуже смачний. Готувати його швидко, і він точно вийде у кожної господині, ділиться кулінарка Любов Біріна, яка раніше давала рецепт яблучного пирога з йогуртовою заливкою.

Складники:

  • Борошно 230 г
  • Какао 30 г
  • Масло 72% 230 г
  • Чорний шоколад 160 г
  • Розчин міцної кави 160 г
  • Цукор 200 г
  • Яйця 4 шт.
  • Порошок д\печива 7 г
  • Сода 4 г

Приготування:

Борошно перемішати з какао, порошком та содою; пересіяти все через сито. До кави додати масло — нагріти до 90 градусів, прибрати з вогню і додати чорний шоколад (поломати плитки). Все добре вимішати, до розтоплення шоколаду. Додати половину цукру, добре перемішати. Яйця збити з другою половиною цукру, як на бісквіт. До збитих яєць додати порціями почергово шоколадний розчин та сухі складові. Перемішувати тільки вручну. Акуратно!

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Пекти при 170 градусах (верх-низ, без конвекції). Зрозуміло — якщо ви пектимете у високій круглій формі — час буде значно довший; якщо пектимете в малих порційних формах — час значно менший. Тут не може бути якогось єдиного часу — треба дивитися! Важливо, звісно, щоб не був сирий. Але й дуже важливо не перепекти-пересушити.

Нагадаємо рецепт домашньої курячої ковбаси.

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