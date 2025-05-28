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Всього три інгредієнти та мінімум часу: цей десерт стане вашим улюбленим

12:47 28 травня 2025
Рецепт бананово-шоколадного десерту із полуницею. Фото&nbsp;— скріншот

Сезонну зараз полуницю активно використовують для приготування різноманітних солодощів, наприклад, для десерта «Бите скло».

А авторка кулінарного блога Ірина Козачук запропонувала рецепт десерта, для приготування якого потрібні полуниця, банан та шоколад. «Цей десерт став для мене справжнім відкриттям. Лише три інгредієнта та кілька хвилин — і ви отримаєте неймовірну смакоту», — пише вона на своїй сторінці у соцмережі.⠀

Інгредієнти:

  • Полуниця;
  • Стиглі банани — 220 г;
  • Чорний шоколад — 100 г.

Читайте також: Простий десерт з полуницею: ідеальна знахідка, коли хочеться солоденького

Приготування:

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  • Банани викласти в чашу блендера.
  • Шоколад розтопити, додати до бананів та перебити до однорідної кремової консистенції.
  • В креманки по колу розкласти половинки полуниці, залити бананово-шоколадною масою.
  • Залишити в холодильнику на дві години.

Блогерка рекомендує брати банани та шоколад у співвідношенні 2:1. З кількості продуктів в цьому рецепті вийшло три креманки обʼємом 200 мл.

«Кількість залежатиме від розміру полуниці і того, скільки ви налиєте шоколадно-бананової суміші. Я б рекомендувала лити на 1 см вище полуниці», — додала вона.

А кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом бананово-полуничного десерту, який готується без вершків і цукру,

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Фото — скріншот

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