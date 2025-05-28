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Всього три інгредієнти та мінімум часу: цей десерт стане вашим улюбленим
Сезонну зараз полуницю активно використовують для приготування різноманітних солодощів, наприклад, для десерта «Бите скло».
А авторка кулінарного блога Ірина Козачук запропонувала рецепт десерта, для приготування якого потрібні полуниця, банан та шоколад. «Цей десерт став для мене справжнім відкриттям. Лише три інгредієнта та кілька хвилин — і ви отримаєте неймовірну смакоту», — пише вона на своїй сторінці у соцмережі.⠀
Інгредієнти:
- Полуниця;
- Стиглі банани — 220 г;
- Чорний шоколад — 100 г.
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Приготування:
- Банани викласти в чашу блендера.
- Шоколад розтопити, додати до бананів та перебити до однорідної кремової консистенції.
- В креманки по колу розкласти половинки полуниці, залити бананово-шоколадною масою.
- Залишити в холодильнику на дві години.
Блогерка рекомендує брати банани та шоколад у співвідношенні 2:1. З кількості продуктів в цьому рецепті вийшло три креманки обʼємом 200 мл.
«Кількість залежатиме від розміру полуниці і того, скільки ви налиєте шоколадно-бананової суміші. Я б рекомендувала лити на 1 см вище полуниці», — додала вона.
А кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом бананово-полуничного десерту, який готується без вершків і цукру,
Фото — скріншот181
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