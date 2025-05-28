Всього три інгредієнти та мінімум часу: цей десерт стане вашим улюбленим

Сезонну зараз полуницю активно використовують для приготування різноманітних солодощів, наприклад, для десерта «Бите скло».

А авторка кулінарного блога Ірина Козачук запропонувала рецепт десерта, для приготування якого потрібні полуниця, банан та шоколад. «Цей десерт став для мене справжнім відкриттям. Лише три інгредієнта та кілька хвилин — і ви отримаєте неймовірну смакоту», — пише вона на своїй сторінці у соцмережі.⠀



ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: Полуниця;

Стиглі банани — 220 г;

Чорний шоколад — 100 г.

Читайте також: Простий десерт з полуницею: ідеальна знахідка, коли хочеться солоденького

Приготування: РЕКЛАМА Банани викласти в чашу блендера.

Шоколад розтопити, додати до бананів та перебити до однорідної кремової консистенції.

В креманки по колу розкласти половинки полуниці, залити бананово-шоколадною масою.

Залишити в холодильнику на дві години.

Блогерка рекомендує брати банани та шоколад у співвідношенні 2:1. З кількості продуктів в цьому рецепті вийшло три креманки обʼємом 200 мл.

«Кількість залежатиме від розміру полуниці і того, скільки ви налиєте шоколадно-бананової суміші. Я б рекомендувала лити на 1 см вище полуниці», — додала вона.

А кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом бананово-полуничного десерту, який готується без вершків і цукру,

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

181

Читайте нас у Facebook