Заяви очільника кремля путіна продовжують демонструвати ширші територіальні амбіції росії щодо України. Останні виходять за межі Криму та чотирьох областей, незаконно анексованих росією.

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путін провів нараду щодо «соціально-економічного розвитку окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей», під час якої він часто називав окуповану Україну «Донбасом і Новоросією». Речник кремля пєсков заявив, що «історія Одеси нерозривно пов’язана з рф». Заяви путіна, пєскова та інших кремлівських посадовців вказують на масштаби територіальних амбіцій росії, вважають в Інституті вивчення війни (ISW)

«Кремлівські чиновники регулярно називають Одесу „російським“ містом. Посилання мединського на „давньоруські“ землі „по обидва боки Дніпра“ також узгоджується із закликом голови окупаційної влади Херсонської області Сальдо у квітні 2025 року до повного контролю над ділянками річки Дніпро, що проходять через Херсонську, Запорізьку та Дніпропетровську області», — йдеться у звіті.

Заступник керівника Офісу Президента України полковник Павло Паліса заявив на початку червня 2025 року, що росія має намір окупувати всю територію України на східному (лівому) березі річки Дніпро та захопити Одеську область до кінця 2026 року.

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путін та інші кремлівські чиновники послідовно заявляли, що вони не вважають Україну незалежною державою з власною історією, ідентичністю та культурою, окремою від рф.

Постійна відданість російських чиновників цим наративам демонструє мету кремля знищити українську державу та поневолити український народ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росія готується до війни на виснаження, а Україна — до переходу в наступ. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

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