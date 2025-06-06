- 14:10 Компанії Порошенка зробили майже неможливою купівлю землі українцями, — Олещук
- 13:54 Деякі послуги мобільного оператора lifecell стануть дорожчими: за що доведеться платити більше з 11 червня
- 13:51 Окупувати всю Україну на схід від Дніпра і відрізати країну від Чорного моря: що заявили в Офісі президента про плани путіна
- 13:23 Наводили удари по Дніпру: СБУ затримала двох агентів ворога
- 13:21 Служити зможуть і 60-річні: ВР на півдорозі до дозволу брати на контракт вікових українців
- 13:12 «Гучна ніч у Києві, тату»: донька Кіта Келлога поділилась з батьком «дивним відчуттям»
- 12:55 Більше не «мамине хлоп’ятко»: старший син Вікторії Бекхем змінив тату на її честь
- 12:47 Росія не змінює почерку: Зеленський відреагував на комбіновану атаку на Україну
- 12:20 «Це був суцільний шок — у сусідню будівлю прилетів дрон»: зірка «Перших ластівок» Олег Гоцуляк про випробування та творчість під час великої війни
- 12:07 «Дзеркальна дата» 06.06: перед ким сьогодні відкриються двері до щастя
- 11:46 Висадка низькорослих томатів «Міцено» у відкритий ґрунт: аграрій дав кілька важливих порад
- 11:25 Завдали удару на випередження: в росії уражено аеродроми базування авіації та інші важливі військові об’єкти
Окупувати всю Україну на схід від Дніпра і відрізати країну від Чорного моря: що заявили в Офісі президента про плани путіна
Заступник глави Офісу президента Павло Паліса заявив, що росія не має наміру припиняти війну проти України і планує значне розширення своєї присутності на сході країни.
В коментарі виданню Politico Паліса сказав, що до осені 2025 року кремль прагне повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також створити так звану «буферну зону» вздовж північного кордону України.
На 2026 рік плани агресора ще амбітніші: президент путін хоче окупувати всю територію України на схід від Дніпра, а також захопити Одеську та Миколаївську області, що фактично може відрізати Україну від Чорного моря.
«путін прагне окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро … росія також сподівається захопити південні українські області — Одеську та Миколаївську, що відріже Україну від Чорного моря — життєво важливого каналу для експорту українського зерна», — цитує Politico заступника голови Офісу президента.
Військові аналітики прогнозують, що влітку 2025 року росія прискорить темпи наступу, однак їй буде складно підтримувати високу інтенсивність бойових дій до 2026 року.
Попри спроби міжнародної спільноти змусити кремль сісти за стіл переговорів, москва продовжує готуватися до війни і не демонструє готовності до мирного врегулювання конфлікту.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, до чого може призвести заморожування війни в Україні.36
Читайте нас у Facebook
Левам — «Двійка жезлів» та важливий вибір, Козорогам — «Місяць» та сумніви: Таро-прогноз на 6 червня