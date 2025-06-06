Окупувати всю Україну на схід від Дніпра і відрізати країну від Чорного моря: що заявили в Офісі президента про плани путіна

Заступник глави Офісу президента Павло Паліса заявив, що росія не має наміру припиняти війну проти України і планує значне розширення своєї присутності на сході країни.

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В коментарі виданню Politico Паліса сказав, що до осені 2025 року кремль прагне повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також створити так звану «буферну зону» вздовж північного кордону України.

На 2026 рік плани агресора ще амбітніші: президент путін хоче окупувати всю територію України на схід від Дніпра, а також захопити Одеську та Миколаївську області, що фактично може відрізати Україну від Чорного моря.

«путін прагне окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро … росія також сподівається захопити південні українські області — Одеську та Миколаївську, що відріже Україну від Чорного моря — життєво важливого каналу для експорту українського зерна», — цитує Politico заступника голови Офісу президента.



Військові аналітики прогнозують, що влітку 2025 року росія прискорить темпи наступу, однак їй буде складно підтримувати високу інтенсивність бойових дій до 2026 року.

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Попри спроби міжнародної спільноти змусити кремль сісти за стіл переговорів, москва продовжує готуватися до війни і не демонструє готовності до мирного врегулювання конфлікту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, до чого може призвести заморожування війни в Україні.

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