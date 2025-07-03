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У 2026 році збільшать мінімальну пенсію: скільки отримуватимуть пенсіонери

13:31 3 липня 2025
Збільшення мінімальної пенсії у 2026 році

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення підняти з 2026 року мінімальну заробітну плату на 688 гривень — до 8 668 гривень. Проте разом з мінімальною зарплатою планується підняти й мінімальну пенсію, причому розмір зростання розписаний на 3 роки вперед — до 1 січня 2028 року.

Про це йдеться в Бюджетній декларації на 2026−2028 роки, ухваленій Кабміном у своїй постанові від 27 червня 2025 року № 774. Згідно з нею, у період 2026−2028 років пропонується встановлювати новий розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який також є мінімальною пенсією.

У своїй постанові КМУ передбачає збільшувати пенсію на розмір прогнозованої інфляції — у 2026 році це 8,6%, у 2027 році 5,9% та у 2028 році на 5,3%. Загалом же мінімальна пенсія за пропозицією Кабміну має становити:

  • у 2026 році — 2 564 гривні;
  • у 2027 році — 2 715 гривень;
  • у 2028 році — 2 859 гривень.

Наразі розмір мінімальної пенсії в Україні становить 2361 гривню, що робить українську пенсію однією з найменших у Європі, навіть її середній розмір у 10 разів менший за середньоєвропейські показники.

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Зазначимо, що деякі нардепи говорять про необхідність встановлення мінімальної пенсії в Україні у 4000 гривень та середньої у 8−9 тисяч гривень.

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