Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Одесі, а українські безпілотники атакували завод в Липецькій області (фото, відео)

В ніч на 3 липня противник атакував Україну 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА (22 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ).

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Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 7 локаціях, а також падіння збитих — на 1 локації, повідомили у Повітряних силах.

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Важка ніч була в Одесі. Внаслідок російської атаки постраждало п’ятеро людей, серед них — двоє дітей.

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За інформацією керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

В квартирах одеситів виникли пожежі, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. 6 квартир зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджені.

"Пʼятеро людей постраждали, двоє з них – хлопчик та дівчинка 7 та 9 років. Діти, з отруєнням продуктами горіння, шпиталізовані. Інші дорослі постраждалі, після отримання всієї необхідної медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно", - зазначив Кіпер.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що перебувати у будинку небезпечно. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі - це дасть змогу визначити подальші дії.

Вранці російські війська атакували дроном чоловіка у Херсоні. Його доправили у лікарню з вибуховою травмою, контузією та уламковими пораненнями обличчя і ноги, повідомили в ОВА.

Окупанти били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватний автомобіль.

За інформацією очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, літня жінка поранена внаслідок ворожої атаки по Пологівському району.

Було неспокійно і в країні агресора. Російське міноборони повідомило, що протягом минулої ночі засобами ППО знищено 69 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Разом з тим, дрони знов атакували підприємство, що працює на російський ВПК. Йдеться про завод «Енергія» в Єльці Липецької області, який атакований вдруге за останні 3 місяці.

На території самого підприємства виникла пожежа.

Як повідомляли «ФАКТИ», завод уже був атакований у ніч проти 23 травня. Завод ПАТ «Енергія» спеціалізується з виробництва хімічних джерел струму. Продукція заводу широко використовується у різних секторах, включаючи оборонну промисловість, цивільну авіацію, морський транспорт та енергетичний комплекс. Внаслідок тієї атаки спалахнув один із цехів, було поранено 9 працівників підприємства.

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