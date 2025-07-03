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Кабачкова піца на сковорідці: смачно та ситно

10:21 3 липня 2025
Піца з кабачків, фото скриншот відео

Зараз у розпалі сезон кабачків, з яких можна приготувати безліч смачних страв. Більшість таких страв особливо сподобається тим, хто береже фігуру й слідкує за вжитими калоріями.

Блогерка Анастасія Атрощенко (Aprilparadise), авторка збірки «Худнемо на пончиках», яка ділиться у своєму Instagram надихаючими фото та ідеями про стиль та моду, показала, як можна на сковорідці приготувати піцу з кабачків.

«Хто там ще не встиг схуднути до літа? Майте совість, ви затримуєте тепло. Ось вам — ситно, смачно і нерасті@опно», — заінтригувала вона своїх підписників.

Кабачкова піца
Для основи:
2 кабачка (600г)
3 яйця
100 г борошна
1 ч. л розпушувача
сіль, перець
Для начинки: томатний соус, куряча шинка, шампіньйони, сир

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Приготування:

Кабачки натерти на дрібній терці, посолити та добре віджати. Додати яйця, борошно, розпушувач, спеції.

Викласти на сковорідку й смажити під кришкою. Перегорнути за допомогою тарілки.

Змастити соусом, викласти начинку, посипати сиром і під кришку до його розплавлення.

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Раніше ми розповідали, як приготувати кабачки по-турецьки на сковорідці.

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