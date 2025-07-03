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Олімпійського чемпіона з росії жорстоко нокаутували на очах у Тайсона Ф'юрі (відео)
Гучною сенсацією завершився в Rixos Tersane Istanbul у Стамбулі (Туреччина) титульний бій між олімпійським чемпіоном Токіо-2020, володарем тимчасового поясу WBA у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) росіянином Альбертом Батиргазієвим (12 перемог, 8 з них — нокаутом, 1 поразка) та ексчемпіоном світу за малозначущою версією IBO британцем Джеймсом Діккенсом (36 перемог, 15 з них — нокаутом, 5 поразок). Раніше боксера, який відправив уродженця росії у важкий нокаут, жорстоко побили у рингу .
У 4-му раунді 33-річний британець Діккенс упіймав 27-річного представника країни-агресора прямим лівим і серією ударів навздогін відправив уродженця Дагестану в нокдаун. Фаворит поєдинку Батиргазієв спробував повернутися в бій, але знову опинився на настилі рингу. З кута росіянина, який зазнав першої поразки у профікар'єрі, від гріха подалі викинули білий рушник.
July 2, 2025
«Перемоги та поразки від Всевишнього, я впевнений у цьому. Тож у цьому було благо для мене», — написав Альберт Батиргазієв після невдачі на своїй сторінці в соціальній мережі.
До речі, вечір боксу у Стамбулі провела IBA (International Boxing Association), президентом якої є росіянин Умар Кремльов. Організаторам за допомогою довгого рубля вдалося заманити на береги Босфору таких зірок світового боксу, як Тайсон Ф'юрі, Теренс Кроуфорд, Джаррелл Міллер, Роландо Ромеро та інших. Циганський король навіть провів із путіністом Кремльовим дуель поглядів і посперечався на результат бою Батиргазієв – Діккенс, несподівано вигравши парі.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксер із росії вирубав суперника підлим ударом.
Фото Instagram258
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