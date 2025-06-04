41.15 / 41.74 46.98 / 47.65
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Шпигував за військовими літаками ЗСУ з даху будинку: затримано агента фсб (відео)

12:55 4 червня 2025
Агента ФСБ затримали на Житомирщині. Фото СБУ

На Житомирщині СБУ затримала агента фсб, який передавав «графіки» бойових вильотів авіації ЗСУ на Хмельниччині — область постійно перебуває «під пильною увагою» ворога та неодноразово атакувалася як «Шахедами», так і ракетами.

На співпрацю з ворогом пішов 41-річний місцевий безробітний, якого взимку завербувала фсб. «За вказівкою російської спецслужби агент мав виявити і передати окупантам координати оперативних аеродромів Сил оборони. Ще одним його завданням було встановити „графіки“ вильотів та посадок літаків ЗСУ, щоб вдарити по летовищу, коли там перебуває максимальна кількість техніки», — повідомили в Службі безпеки Україани.

Зрадник облаштував «спостережний пункт» на даху приватного будинку, звідки спостерігав за польотами авіації.

Ворожого агента викрили контррозвідники Служби безпеки та затримали за місцем проживання. На співпрацю з росіянами чоловік пішов заради грошей, але зі «швидким заробітком» у нього не склалося.

РЕКЛАМА

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та взяли його під варту. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше украаїнська спецслужба викрила 42-річного харків'янина, який проходив службу у штурмовій бригаді Нацгвардії та коригував повітряні атаки рф по локаціях свого підрозділу. Перебуваючи на посаді командира взводу, він «зливав» окупантам координати штабів, навчальних центрів та запасних пунктів військової частини, де проходив службу.

Фото СБУ

РЕКЛАМА

22

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Іриси, фото з відкритих джерел

Особливості догляду за ірисами: основні правила, коли краще саджати і в чому головна помилка квітникарів

Агента ФСБ затримали на Житомирщині. Фото СБУ

Шпигував за військовими літаками ЗСУ з даху будинку: затримано агента фсб (відео)

Східний гороскоп на червень. Фото з відкритих джерел

Місяць Водяного Коня: східний гороскоп на червень 2025 року

Герань

Розкидайте навколо герані й будете насолоджуватись рясним цвітінням

Наступний матеріал
Новини партнерів