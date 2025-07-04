В останню секунду відштовхнув побратима і прийняв удар дрону: на Сумщині загинув захисник з Вінниччини

Невимовне горе принесла Україні російська агресія. Захищаючи українську землю, 29 червня внаслідок ураження FPV-дроном поблизу Юнаківки на Сумщині загинув Олександр Вуглицький. У серпні йому мало виповнитись 29 років, повідомляє Якушинецька громада.



«Сашко був дуже кмітливим і допитливим, а головне — дуже добрим. Старанно навчався, любив футбол, мав багато друзів. Після закінчення школи виявив бажання пов'язати своє життя з педагогічною нивою. Вступив до педколеджу Вінниці на факультет фізичного виховання. Далі було заочне навчання в педуніверситеті. Коли Олександру виповнилося 20 років він підписав контракт і вступив до лав ЗСУ. По закінченню контракту звільнився і працював на пошті.

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У 2018 році зустрів свою долю, кохану Альоночку. У 2020 році на світ з’явився первісток Дмитрик. Олександр був молодим, але дуже турботливим батьком", — йдеться у повідомленні.

2022 рік. Клята війна. Сашко не роздумуючи, відправив дружину з сином з міста, і разом із друзями, з якими проходив службу на контракті, відправився в свою частину. 26 лютого воїн був мобілізований до лав ЗСУ.

«Навесні 2024-го прийняв в свої обійми ще одне маленьке щастя, синочка Данилка. Дуже був гордий, що він батько двох синів. Поміж службою допомагав дружині ростити діток.

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У грудні 2024-го приєднався до 95-ї ДШВ. Був оператором дрону. Гідно ніс службу, чітко та виважено виконував бойові завдання. За допомогою своєї «пташечки» знищив не одного клятого загарбника. Коли почув, що поруч сталася біда з хлопцями, не вагаючись кинувся на допомогу. Зробив усе можливе, і до приїзду «евака» кваліфіковано надав домедичну допомогу, зробив усе щоб врятувати життя побратимів. І врятував. Потім почув щирі слова подяки від рідних врятованих.

І тут настав тривожний день, Сашко пропав зі зв'язку. Рідні спочатку казали собі, що він відпочиває, потім сподівалися, що заглушили зв'язок, але коли вже майже добу зв’язок не з'являвся, почали бити на сполох. Їм повідомили, що в останню секунду Сашко відштовхнув побратима і прийняв удар дрону на себе", — пишуть земляки.

Раніше «ФАКТИ» писали про смерть 31-річного командира бойової машини зі Львівщини, який не пережив важкого поранення.

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