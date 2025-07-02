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Був людиною честі: 31-річний командир бойової машини зі Львівщини не пережив важкого поранення
Він не дожив до перемоги, але наблизив її своїм життям. Мешканці села Задвір’я Львівської області зі скорботою провели в останню путь захисника — 31-річного Андрія Татчина. Його життя забрала страшна війна, повідомляє Красненська громада:
«На військову службу Андрій став у 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення. Молодший сержант обіймав посаду командира бойової машини. За свою відданість і мужність був нагороджений нагрудним знаком „За зразкову службу“ — згідно з наказом міністра оборони України № 582 від 16 травня 2023 року».
За словами побратимів, Андрій був людиною честі, вірним присязі, прикладом для всіх. Своїм життям і службою він засвідчив силу духу, гідність і любов до Батьківщини.
«Андрій під час виконання бойових завдань отримав поранення, проходив тривале лікування. 27 червня 2025 року у львівській лікарні його серце зупинилося…» — повідомили у громаді.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Вінниччині поховали 22-річного розвідника, якого важко поранили на Курщині. Близько місяця у шпиталі боролись за життя Дмитра Бойчука.
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