У Польщі зловили банду українців, які викрадали мігрантів заради викупу

У Польщі, де останнім часом змінилися правила працевлаштування для українців, викрили злочинну групу, яка займалася викраденням та катуванням людей з метою вимагання викупу.

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За інформацією inpoland, до складу міжнародної банди входили чотири громадянина України, які постійно проживали на території Польщі. Найстаршій жінці 40 років, наймолодшому підозрюваному — 20 років.

Банда спеціалізувалася на нелегальному переправленні людей до країн ЄС.

За інформацією слідства, зловмисники використовували телефони жертв для встановлення зв’язку з їхніми родинами, в яких вимагали викуп у криптовалюті. У разі відмови погрожували вбивством і продажем органів постраждалих.

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Розслідування розпочалося у середині червня після інциденту в місті Люблін, де двоє оголених чоловіків, громадян Ефіопії, звернулися до випадкових водіїв з проханням викликати поліцію. Ці люди втекли з місця утримання після двотижневого перебування у багажнику автомобіля, де зазнали фізичних знущань.

Повідомляється також, що відомо про родину, яка переказала суму, еквівалентну кільком десяткам тисяч євро. Цій родині викрадачі надсилали відеозаписи побиття та катування жертв, зокрема із застосуванням бейсбольної бити.

За даними слідства, група діяла не лише як кур’єри для переправлення нелегальних мігрантів, але й використовувала людей у злочинній схемі вимагання.

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Загалом відомо про п’ятьох постраждалих: двох громадян Ефіопії та трьох осіб з Малі.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Польщі посилять вимоги до сімей українських біженців.

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