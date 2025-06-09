Удар по навчальному полігону в Полтаві: загинули досвідчений інструктор і курсант

4 червня о 13:45 на Полтавщині оголосили сигнал повітряної тривоги. А вже за хвилину мешканці обласного центру почули звук вибуху. Як з'ясувалося згодом, ворог потрапив балістичною ракетою «Іскандер-М» навчальним полігоном на околиці міста. Внаслідок удару 16 людей отримали поранення. Ще двоє — 39-річний військовий інструктор, полтавець Артем Куценко та 42-річний курсант навчальної роти базової загальновійськової підготовки військової частини, солдат Юрій Ставицький із Лубен — загинули.

Навчав виживати інших, а сам не вижив

За неофіційними даними, не чекаючи «швидких», постраждалих одразу ж завантажили до КамАЗу та доставили до найближчої 3-ї міської лікарні. Бригади медиків вирушили їм назустріч… Лікарям, на жаль, не вдалося вивести з коми Артема Куценка та Юрія Ставицького, які зазнали тяжких осколкових поранень.

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Загиблий Артем Куценко — чоловік голови громадської організації «Зміст Полтава» Аліси Куценко та син координатора ветеранського простору «Плюс Плюс Полтава» при Полтавському національному педуніверситеті Юліани Лінник.

Він служив за контрактом на посаді сержанта-інструктора циклової комісії загальновійськових дисциплін. Був досвідченим воїном. Після окупації Криму у 2014 році почав співпрацювати з проектом «Медсанбат» під керівництвом Ольги Рудневої, який займався підготовкою лікарів та фельдшерів, а також тренерів, які беруть участь у бойових діях або працюють у надзвичайних ситуаціях. Разом з інструкторами НАТО навчав військових у зоні проведення АТО тактичної медицини.

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«Вони їздили в зону АТО і навчали бійців тактичної медицини. А наприкінці 2015 року чоловік добровільно підписав контракт із Збройними силами України», — розповіла Аліса Куценко.

Понад три роки Артем служив у Десні, де закінчив школу сержантів, отримавши Coin (різновид неформального знака військової організації, що символізує причетність до військового братства — Авт.) як найкращий випускник, слухач та курсант.

«Він був справжнім воїном. І під час цього навчання „вигриз зубами“ Coin як найвитриваліший, найупертіший і найдосвідченіший курсант. Це був надважкий шлях», — розповіла мама загиблого Юліана Лінник.

Прощання з Артемом Куценком

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У 2016−2017 роках Артем Куценко виконував бойові завдання у районі Авдіївки, захищав шахту «Бутівка» .

Як пише інтернет-видання «Зміст», після повернення з АТО чоловік продовжив службу на посаді інструктора з тактичної медицини, викладав також тактичну та вогневу підготовку.

Паралельно вдосконалював власні знання, навчаючись на курсах із британськими, литовськими та канадськими інструкторами. Мав звання штаб-сержанта.

«Мені і багатьом, хто знав Артема, він запам'ятався професіоналом у будь-якій справі, за яку б не взявся» , — зазначив на церемонії прощання родич загиблого, військовий Артур Чичеров .

Усі, хто пройшов школу Артема Куценка, наголошують, що він був інструктором від Бога.

Артем Куценко — випускник Полтавського медичного училища. Перший практичний досвід зі спеціальності пройшов у травмпункті 1-ї міської клінічної лікарні Полтави. Працював фельдшером реанімаційної бригади клініки «Борис» у Києві. Згодом отримав диплом лікаря Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава).

До свого 40-річчя військовий не дожив півмісяця. За словами свідків, військові перебували у укритті, але воно не захистило їх від уламків.

Церемонія прощання з Артемом Куценком відбулася 6 червня у Свято-Успенському соборі у Полтаві. Поховали загиблого на центральному міському цвинтарі.

Прощання з Артемом Куценком

Таких, як він, дуже мало. І на них тримається наше майбутнє. І таких, як він, забирає клята росія, — з болем у голосі каже заступник директора Полтавської обласної філармонії Лариса Семеняга. — Втрачати таких, як Артем, — це такий удар під дих кожного з нас …"

Помер від поранень, навіть не встигнувши стати на захист Батьківщини

А 9 червня у Лубнах оголошено Днем жалоби. Цього дня на Володимирській площі прощалися з Юрієм Ставицьким .

Чоловік навіть не встиг стати на захист України, він лише навчався воєнній справі. Але підступний ракетний удар забрав його молоде, сповнене сил життя.

За повідомленням Лубенської міської ради, батько загиблого Володимир Ставицький, учасник АТО (2015−2016 років), доброволець Територіальної оборони, який, незважаючи на вік, і зараз воює з російськими окупантами.

Батько був прикладом для сина, тож Юрій не ховався від мобілізації і, коли настав його час, подався навчатися військової справи.

Юрій народився 13 квітня 1983 року в селі Лазірки Оржицького району. Згодом родина переїхала до Лубнів. Тут хлопець закінчив загальноосвітню школу № 2, а згодом — Полтавський державний педагогічний інститут, здобувши професію вчителя трудового навчання.

Юрій мав золоті руки і талант до роботи з деревом. Тому працював столяром на різних приватних підприємствах. Незадовго до початку повномасштабної війни відкрив свою справу — займався виготовленням столярних виробів.

У спогадах рідних, знайомих, друзів він «душа компанії», врівноважений, відповідальний, щирий.

Загиблий залишився дружина, дочка, мама, батько і сестра.

Для детального з'ясування всіх обставин і оцінки завданих збитків створено спеціальну комісію. Результати розслідування буде оприлюднено після завершення її роботи.

«Цей випадок вкотре підкреслює важливість постійної пильності, неухильного дотримання правил безпеки і готовності до будь-яких сценаріїв в умовах російської агресії, що триває», — зазначається на офіційній сторінці в Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

У Сухопутних військах вважають, що завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя та здоров'я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора на тилові райони, вдалося уникнути гіршого. Комплекс превентивних дій, включаючи розподіл особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання.

Усім постраждалим надають допомогу у спеціалізованих медичних закладах.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на Дніпропетровщині зазнав ракетного удару військовий полігон, внаслідок чого загинули та постраждали люди.

На фото в заголовку солдат Юрій Ставицький та військовий інструктор Артем Куценко

Фото — відкриті джерела

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