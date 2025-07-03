Дрони ворога атакували міський та обласний ТЦК у Полтаві: є жертви (відео)

Вранці 3 липня Полтаву атакували ворожі дрони. У місті було чутно звуки вибухів, повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.



«У Полтавській громаді було чутно звуки вибуху. Інформацію уточнюємо», — йдеться у повідомленні.

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У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки.

Перед цим Повітряні сили повідомили про БпЛА в напрямку міста з півночі та заходу.

У Полтаві під час ранкової повітряної тривоги виявилося зачиненим укриття в самому центрі міста — у Театрі Гоголя. Люди, які шукали захисту, не змогли потрапити всередину.

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За інформацією місцевих ЗМІ, у Полтаві, попередньо, приліт в будівлю обласного ТЦК.

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Після атаки дроні та вибухів у місті сильна пожежа.

За інформацією командування Сухопутних військ, близько 9:00 ворог завдав удару по Полтаві. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Є загиблі та поранені.

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«Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється та буде повідомлена додатково», — йдеться у повідомленні.

Пізніше в ОВА повідомили, що за попередньою інформацією, загинули двоє людей, 11 — поранено.

«На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби», — зазначив Володимир Когут.

Нагадаємо, днями росіяни вдарили поряд з будівлею одного з ТЦК у Кривому Розі. Тоді постраждали троє людей.

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