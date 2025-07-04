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Як зберегти валізу в ідеальному вигляді на багато років: зробити це легко й просто
Якісна валіза коштує недешево, тому треба ставитись до неї дбайливо. Ці рекомендації догляду допоможуть вам зберегти її в гарному стані довгі роки.
Насамперед не перевантажуйте валізу, інакше можуть пошкодитися замки, ручки, колеса.
Повертаючись з поїздки, обов'язково протріть валізу вологою ганчірочкою і дайте висохнути поверхні.
Щоб уникнути забруднень, використовуйте чохол — його можна придбати у магазинах дорожніх аксесуарів. За можливості упаковуйте валізу в аеропорту в плівку.
Огляньте валізу щодо справності замків, коліс, ручок. Якщо є несправності, усуньте їх у ремонтній майстерні. Адже немає нічого гіршого, ніж виявити відсутність коліщатка або відірвану ручку безпосередньо перед поїздкою, особливо, якщо іншої валізи у вас немає.
Зберігати валізу слід у сухому місці, інакше на ній може з'явитися цвіль. На неї не мають потрапляти прямі сонячні промені, щоб тканина не вицвіла і не втратила вигляду.
Не купуйте надто марку валізу. Вона гарна, допоки нова. Але дорога це дорога, й уникнути забруднення тканини практично неможливо.
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Фото з альбому Ольги Сметанської157
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