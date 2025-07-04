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Стиль життя

Як зберегти валізу в ідеальному вигляді на багато років: зробити це легко й просто

22:26 4 липня 2025
Валізи. Фото Ольги Сметанської

Якісна валіза коштує недешево, тому треба ставитись до неї дбайливо. Ці рекомендації догляду допоможуть вам зберегти її в гарному стані довгі роки.

Насамперед не перевантажуйте валізу, інакше можуть пошкодитися замки, ручки, колеса.

Повертаючись з поїздки, обов'язково протріть валізу вологою ганчірочкою і дайте висохнути поверхні.

Щоб уникнути забруднень, використовуйте чохол — його можна придбати у магазинах дорожніх аксесуарів. За можливості упаковуйте валізу в аеропорту в плівку.

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Огляньте валізу щодо справності замків, коліс, ручок. Якщо є несправності, усуньте їх у ремонтній майстерні. Адже немає нічого гіршого, ніж виявити відсутність коліщатка або відірвану ручку безпосередньо перед поїздкою, особливо, якщо іншої валізи у вас немає.

Зберігати валізу слід у сухому місці, інакше на ній може з'явитися цвіль. На неї не мають потрапляти прямі сонячні промені, щоб тканина не вицвіла і не втратила вигляду.

Не купуйте надто марку валізу. Вона гарна, допоки нова. Але дорога це дорога, й уникнути забруднення тканини практично неможливо.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про секрети дорожньої косметички, які можуть вас здивувати.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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