У Луганську внаслідок вибуху загинув колишній «голова адміністрації» міста (відео)

У тимчасово окупованому Луганську, де днями після удару ЗСУ палало нафтосховище окупантів, підірвали колишнього «голову адміністрації» міста Маноліса Пілавова.

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Про вибух на вулиці Тараса Шевченка у Луганську, зокрема, пишуть росЗМІ та луганські паблики. На даний момент відомо про одного загиблого та кількох поранених.

У російському Слідкомі вже заявили, що силовики оглядають місце вибуху і що призначено низку судових експертиз, у тому числі й вибухо-технічну. Місце вибуху оточене силовиками, цивільних у той район наразі не пропускають.

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Пілавов керував луганською адміністрацією практично з початку війни з рф — 2014 по 2023 рік, а з 2015 перебував у розшуку СБУ. Українські правоохоронці інкримінували колаборанту дії, спрямовані на захоплення державної влади, зазіхання на територіальну цілісність та створення терористичної організації.

Як пише 24tv.ua, посилаючись на джерела в українській спецслужбі, колаборанта, який перебував під санкціями з 2022 року ліквідувала Служба безпеки України: «Остаточних „санкцій“ від СБУ не пережив».



Раніше повідомлялося, що на Курському напрямку було ліквідовано заступника головнокомандувача Військово-морського флоту рф, генерал-майора Михайла Гудкова. Під час удару ЗСУ по командному пункту в Коренево, разом із ним було вбито ще понад 10 окупантів, у тому числі й старші офіцери.

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Фото з відкритих джерел

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