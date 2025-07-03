- 17:04 Запускаємо експериментальний проєкт муніципального орендного житла, — Олексій Кулеба
- 16:33 Хоча б біля труни: король Чарльз планує болісне возз’єднання з принцом Гаррі та Меган Маркл
- 16:06 У Луганську внаслідок вибуху загинув колишній «голова адміністрації» міста
- 16:06 Фінансові бонуси та романтичні моменти: кінець поточного тижня вдало складеться для п'яти знаків зодіаку
- 16:05 Ф'юрі назвав дату та місце третього бою з Усиком
- 15:42 Мільйони «так»: популярний артист знову одружується
- 15:21 Проти правил, заради виживання: чому Україна бере до рук заборонену зброю
- 14:51 Портові оператори Одеси і Чорноморська скаржаться на дискримінацію: «Укрзалізниця» зловживає монополією
- 14:49 Олімпійського чемпіона з росії жорстоко нокаутували на очах у Тайсона Ф'юрі
- 14:22 Замість танків — дрони й алгоритми: Україна перетворила війну на лабораторію зброї майбутнього
- 14:11 Росіяни вдарили серед дня балістикою по Одесі: є загиблі
- 14:09 Можуть приховувати мільярди від податкової: керівник Національної антикризової групи про ситуацію на фармринку
У Луганську внаслідок вибуху загинув колишній «голова адміністрації» міста (відео)
У тимчасово окупованому Луганську, де днями після удару ЗСУ палало нафтосховище окупантів, підірвали колишнього «голову адміністрації» міста Маноліса Пілавова.
Про вибух на вулиці Тараса Шевченка у Луганську, зокрема, пишуть росЗМІ та луганські паблики. На даний момент відомо про одного загиблого та кількох поранених.
У російському Слідкомі вже заявили, що силовики оглядають місце вибуху і що призначено низку судових експертиз, у тому числі й вибухо-технічну. Місце вибуху оточене силовиками, цивільних у той район наразі не пропускають.
Пілавов керував луганською адміністрацією практично з початку війни з рф — 2014 по 2023 рік, а з 2015 перебував у розшуку СБУ. Українські правоохоронці інкримінували колаборанту дії, спрямовані на захоплення державної влади, зазіхання на територіальну цілісність та створення терористичної організації.
Як пише 24tv.ua, посилаючись на джерела в українській спецслужбі, колаборанта, який перебував під санкціями з 2022 року ліквідувала Служба безпеки України: «Остаточних „санкцій“ від СБУ не пережив».
Раніше повідомлялося, що на Курському напрямку було ліквідовано заступника головнокомандувача Військово-морського флоту рф, генерал-майора Михайла Гудкова. Під час удару ЗСУ по командному пункту в Коренево, разом із ним було вбито ще понад 10 окупантів, у тому числі й старші офіцери.
Фото з відкритих джерел77
Читайте нас у Facebook