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Пів центнера лише харизми: Максим Галкін здивував своєю вагою

14:53 30 червня 2025
Максим Галкін у Римі, фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/p/DLcKejnMzOr/?hl=ua&amp;img_index=10

Відомий шоумен Максим Галкін, який разом з дружиною Аллою Пугачовою подорожує Європою, любить показувати читачам свого блогу різні «цікавинки».

Спочатку в новому дописі він показав кілька фото зі столиці Італії Риму.

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А потім знайшов дійсно незвичну річ — велику вантажну платформу, яка може показати вагу людини або предметів. При цьому свої наміри він коментував українською мовою.

«Зараз побачимо, — сказав Максим Олександрович, — яка у мене насправді вага».

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Але, видно, результат здивував гумориста.

«90 кілограмів!» — не міг повірити він, але швидко знайшов вихід із ситуації, пояснивши, що це його вага «разом з важким характером». Зазначимо, що зріст Галкіна становить 180 см.

Втім, читачі підтримали артиста, похваливши його українську і пояснивши, що така «супервага» через його харизму.

Нагадаємо, Алла Пугачова передумала продавати є свій маєток у Сонячногірську в московській області за 225 мільйонів рублів. Артистка вирішила здавати свої хороми в оренду за 700 тисяч рублів на місяць.

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