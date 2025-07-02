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«Казанова» повернувся: Валерій Леонтьєв дав концерт на Лазуровому березі у Франції (відео)
Відомий радянський співак Валерій Леонтьєв, який в минулому році категорично відмовився виступати на святкових заходах в рф, досить рідко з'являється на публіці і не веде соціальні мережі.
Але днями 76-річний «Казанова» несподівано виступив у Франції, де заспівав свої хіти для публіки, що відпочиває на Лазуровому березі. Про концерт розповіла у соцмережі українська шанувальниця артиста, стилістка Анастасія Мальцева.
На кадрах артист з'явився несподівано молодшим. Адже нещодавно його директор спростовував чутки про відновлення концертів Леонтьєва, посилаючись на його вік та здоров'я.
«Такі люди для мене завжди насамперед є джерелом… високочастотної енергії, яку кожен геній трансформує у своє життя та своє проживання цього дару», — написала українська стилістка у дописі.
«Валерій Якович — один із Богів, які живуть нині, незважаючи на 76 років горить, дарує, обігріває і палає», — додала Анастасія.
Судячи з відео, артист почувається чудово і цілком може виступити перед шанувальниками після тривалої перерви. Звісно, після повалення нинішнього режиму в рф — разом з Аллою Пугачовою та Максимом Галкіним.
Нагадаємо, раніше Валерій Леонтьєв назвав умови, за яких готовий їхати у світовий тур і повернутися до гастролів.664
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