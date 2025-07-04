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«Наче ж нещодавно спілкувалися, грали та перемагали»: російський дрон вбив студента у Полтаві
3 липня Полтава стала мішенню для масованого удару ворожими дронами. Внаслідок ранкового удару загинуло двоє людей. Серед них — студент магістратури Полтавського державного аграрного університету Олександр Ляшик. Про це повідомили на офіційній сторінці закладу.
«Він навчався за спеціальністю „Облік та оподаткування“, був наполегливим, доброзичливим і мав щиру мрію працювати на благо України. Його життя, сповнене планів і потенціалу, трагічно обірвалося через злочинну російську агресію», — йдеться у повідомленні.
Спільнота університету висловила співчуття з приводу цієї непоправної втрати родині Олександра, його друзям, викладачам та одногрупникам.
«Нехай пам’ять про нього буде вічною, як символ молодого життя, що стало жертвою боротьби за мир і свободу. Завжди пам’ятатиме свого студента — світлу людину, гідного громадянина, доброго товариша», — пишуть студенти та викладачі.
У коментарях висловили свої співчуття і знайомі хлопця.
«Світла пам'ять, Саш… Не можу повірити, що бачу це фото за таких обставин… Наче ж нещодавно спілкувались, грали та перемагали», — написала Олександра Клиша.
На жаль, внаслідок удару рф по ТЦК в Полтаві загинув не лише Олександр Ляшик, а й колишній військовий, демобілізований боєць.
Раніше «ФАКТИ» писали, що у ніч проти 4 липня ціллю російської масованої атаки став Київ. 550 «шахедів» та ракет атакували Україну.186
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