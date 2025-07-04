В Україні подорожчала оренда квартир: яких цін очікувати до кінця року

Президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха розповіла про ситуацію з нерухомістю, яка здається в оренду, в тилових містах, а також у населенних пунктах, що розташовуються ближче до зони бойових дій.

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В інтерв'ю «Укрінформу» фахівчиня не стала робити загальний аналіз ринку, адже на ситуацію в різних містах війна впливає по-різному.

За її словами, в Києві, де на початку широкомасштабного вторгнення ціни впали майже на 50 відсотків, орендувати житло стало дорожче, ніж до війни — на 5−7 відсотків. Так, найдешевшу однокімнатну квартиру в старому будинку або невелику квартиру площею близько 20 «квадратів» можна винайняти за 10 тисяч гривень, двокімнатна коштуватиме у півтори рази більше — близько 15 тисяч гривень, а трикімнатна — 18−20 тисяч. Такі ціни на менш комфортне житло. Більш комфортні й коштуватимуть дорожче: від 15 тисяч, від 20 тисяч та від 25 тисяч гривень відповідно.

Олена Гайдамаха зазначила, що найбільше ціни на оренду зросли в Івано-Франківську — майже на 100−150 відсотків. Ринок нерухомості обласного центру вона вважає найжвавішим.

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Втім, зросли ціни на оренду житла й в Сумах, які цього року зазнають постійних обстрілів. Так, у порівнянні з довоєнним часом, квартири коштують на 50−70 відсотків більше, а у новобудовах — на 70−130 відсотків. Якщо до широкомасштабного вторгнення в Сумах можна було орендувати квартиру на добу за 300−700 гривень, то наразі — за 2000 гривень.

Високі ціни зберігаються й в населених пунктах в районі Краматорстька та Покровська. За оренду двокімнатної квартири там можуть просити 15 тисяч гривень.

Інша ситуація у Харкові та Херсоні — міста також постійно перебувають під ворожими атаками. Але квартири можна орендувати за 3−5 тисяч гривень. При цьому в Херсоні багато хто дозволяє пожити в квартирах, сплачуючи лише за комунальні послуги та наглядаючи на нерухомістю.

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Останнім часом дещо знизилися ціни у Дніпрі. Наразі однокімнатну квартиру в «хрущовці» у віддаленних районах можна орендувати за 7−10 тисяч гривень, а у центрі за однокімнатну та двокімнатну з косметичним ремонтом просять 13−17 тисяч гривень. В новобудовах — 17−25 тисяч гривень.

Раніше адвокатка розповідала, на що потрібно звертати особливу увагу перед тим, як укласти договір про оренду.

Фото Pixabay

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