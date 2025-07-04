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Власник компанії «Автомагістраль Південь» та її гендиректор втекли з України, — ЗМІ
Власник компанії «Автомагістраль Південь» Олександр Бойко виїхав із України 31 жовтня через пункт перетину Старокозаче і до цього часу не повернувся. Про це пише видання «Коротко про» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
«Згідно з їхніми даними, Олександр Бойко, що має призовний вік, вперше після повномасштабного вторгнення виїхав з України у травні 2022 року», — пише видання «Коротко про».
Зазначається, що після повномасштабного вторгнення він 25 разів виїжджав з країни, але його поїздки зазвичай тривали 4−10 днів.
«Проте після виїзду наприкінці жовтня, він вже сім місяців перебуває поза межами України», — йдеться у матеріалі.
При цьому, за інформацією «Коротко про», майже одночасно із ним країну залишив генеральний директор компанії «Автомагістраль Південь» Микола Тимофеєв.
«Він покинув Україну 25 жовтня через той самий пункт перетину Старокозаче у якості пішохода, при цьому в той самий час — о 8.34 так само у якості пішохода країну покинув брат Олександра Бойка — Юрій Бойко, який є директором компанії „Шляховик-97“, якою володіє разом з братом», — пише «Коротко про».
Виїзд із країни видання повʼязує із кримінальним провадженням, де фігурують обидві компанії.
«Так, згідно з даними Єдиного реєстру судових рішень, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні No12024000000000774 від
З контексту зрозуміло, вважає «Коротко про», що скоріше за все йдеться про «Автомагістраль-Південь».
«Наприклад, у реченні „ТОВ „ІНФОРМАЦІЯ2“
З посиланням на дані слідства, зазначається, що службові особи «Автомагістраль-Південь» «вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт та здійснювали завищення цін на товарно-матеріальні цінності, а надлишково отримані бюджетні кошти за фактично не виконанні будівельні та інші види робіт були спрямовані на афілійовану структуру у вигляді сплати за наданні послуги та оренду нерухомого та рухомого майна». Податкових накладних на такі операції̈ було зареєстровано на 2,6 млрд грн.
«В подальшому, службові особи (цієї компанії) користуючись послугами т. зв. конвертаційних центрів з метою легалізації̈ бюджетних коштів, отриманих від ТОВ „Автомагістраль-Південь“, здійснили закупівлю сільськогосподарської продукції у групи компаній, які мають ознаки фіктивності та відносяться до так званої транзитної групи», — цитує «Коротко про» матеріали провадження.
Зазначається, що «шляхом здійснення експортних операцій сільськогосподарської продукції на адресу афілійованих структур, зокрема: S.R.I. RO „ІНФОРМАЦІЯ15“ (Румунія) легалізували товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 187 млн грн та занизили податок на додану вартість на загальну суму 20,5 млн грн».
«Судячи з матеріалів, розміщених в судовому реєстрі, слідство у справі про відмивання все ще триває, проводяться обшуки і виїмки документів», — пише «Коротко про».
Видання також нагадало, що за 26 км водогону Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області заплатила близько 7,7 млрд грн без конкурсу.
«Будувала обʼєкт компанія „Автомагістраль-Південь“ одеського бізнесмена Олександра Бойка. Фірму повʼязують із колишнім публічним куратором „Великого будівництва“, ексрадником голови Дніпропетровської ОДА Юрієм Голиком, який є фігурантом справи про розголошення даних досудового розслідування НАБУ», — пише «Коротко про».139
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