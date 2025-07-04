Відбувся черговий етап обміну полоненими (фото, відео)

Відбувся черговий обмін полоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Наші люди вдома. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року. Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні», — повідомив глава держави.

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Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що черговий етап обміну відбувся в межах стамбульських домовленостей.

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«На Батьківщину повертаються українські воїни ЗСУ, ДПСУ, НГУ, ДССТ. Серед звільнених є представники ТрО, мотопіхотних, механізованих, десантно-штурмових військ, морської піхоти та цивільні. Особливість цього обміну в тому, що вдалося повернути Захисників, яких росія засудила на тривалі терміни ув’язнення. Переважна більшість звільнених потрапила в полон у 2022 році. Додому повертаються й військові, які вважалися зниклими безвісти. Воїни захищали Україну на різних напрямках, зокрема у місті Маріуполь. Серед повернутих є офіцери», — написав він.

Раніше «ФАКТИ» писали, як російські спецслужби дурять родичів зниклих безвісти українців.

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