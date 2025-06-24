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М’ясо в Україні стає дедалі дорожчим: чи є шанс дочекатися падіння цін
З весни ціна на м'ясо в Україні продовжує зростати, загрожуючи перетворити даний продукт на предмет розкоші. Відносно доступними продовжують залишатися курятина та свинина.
Про це в ефірі «Ми — Україна» заявив заступник голови Всеукраїнського аграрного ради Денис Марчук. За його словами, ціни зростають на всі види м'яса без винятку, і на те є причини.
Так, за його словами, яловичина коштує вже понад 330 грн за кілограм, курятина теж піднялася в ціні, більш-менш стабільною в ціні залишається свинина, але теж досить дорога. Це експерт пояснив зниженням поголів'я через військові дії.
«Що стосується курятини, тут більшою мірою вона входить у собівартість виробництва, серед іншого — подорожчання комбікормів, що використовуються при вигодовуванні птиці. Ну і далі — ті ж складові, що ми їх перераховували при обговоренні ціни на хліб, вони переводяться і на ціну по м'ясу птиці», — пояснює заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.
Дійсно, за даними порталу «Мінфін», куряча тушка зросла в ціні з 85 грн за 1 кг у січні до 120 грн на 23 червня, стегно за 2 місяці (з 23 квітня) додало 23 гривні на кожному кілограмі, а філе аж 30 гривень.
Для порівняння, кілограм свинячої грудинки з 23 квітня подорожчав лише на 2 гривні — до 213 гривень, кілограм яловичини на гуляш — на 10 гривень.
Водночас, як вважає Денис Марчук, ціни на м'ясо в Україні найближчим часом можуть піти вниз.
«Можливо, в літній період часу відбудеться невелике зменшення ціни, тому що у сезон пропозицій буде більше, так само, наприклад, ціни на яйця, які вже починають опускатися, тому що буде більше пропозицій від домашніх господарств», — зазначив експерт.
Як раніше заявляли в Асоціації «Свинарі України», поки немає об'єктивних причин для зростання цін на свинину.89
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