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Це очевидний політичний фарс з метою тиску на Маркушина: чотирьох депутатів Ірпінської міської ради від «Батьківщини» відсторонили
3 липня відбулася конференція Київської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», на якій розглядалося питання про внесення пропозиції щодо відкликання депутатів Ірпінської міської ради Михайла Лакея, Віолетти Дворнікової, Євгенії Ковтун та Людмили Насонової. В оголошенні на офіційному сайті «Батьківщини» зазначалось, що захід відбуватиметься в офісі Київської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». Проте ні самих депутатів, ні їхніх адвокатів до приміщення не пустили. Як і журналіста «ФАКТІВ», аргументувавши тим, що акредитація зранку 3 липня вже закрита.
Охоронець будівлі, на якій жодним чином не зазначалося, що це офіс обласної організації політичної партії, а лише є вивіска — «Федерація кінного спорту України», не зміг пояснити, чому адвокати не можуть потрапити на конференцію разом із депутатами. Тож довелося викликати поліцію.
Лише до правоохоронців вийшла заступниця голови обласної організації партії Олена Бабешко. Вона зазначила, що до конференції допускаються запрошені депутати згідно зі списком, участь «сторонніх осіб» не передбачена. На аргументи правозахисників щодо порушення закону та перешкоджання професійній адвокатській діяльності, вона не зважала. Несподівано на допомогу їй з офісу «Федерації кінного спорту» вийшов сам голова Київської обласної організації партії, народний депутат України Костянтин Бондарєв. Він заявив, що це його офіс і нікого він сюди запрошувати не збирається, забрав свою колегу та просто перед носом поліції й депутатів закрив двері.
«Це мій офіс. Я нікого не запрошував. Тому — до побачення!», — лише сказав він.
Адвокатка Євгенія Ростолопа у коментарі «ФАКТАМ» зазначила, «що таким чином, було фактично позбавлено можливості реалізувати право на захист, гарантоване Конституцією України».
«Конференція відбулася в умовах, які можна розцінювати як закриті, вибіркові та непрозорі, що суперечить вимогам чинного законодавства. Це створює серйозні ризики зловживання процедурою відкликання депутатів та ставить під сумнів її легітимність — зокрема з огляду на те, що ініціатива виходила не від виборців, а від керівництва обласної партійної організації, члени якої не проживають у межах Ірпінської територіальної громади й, відповідно, не є виборцями депутатів, яких відкликали», — зазначила Ростолопа.
Вона з депутатами написали заяву до поліції про недопуск на конференцію та перешкоджання адвокатській діяльності. Також вони готують звернення до голови партії Юлії Тимошенко.
«Це очевидний політичний фарс з метою тиску на депутатів. Їх обрала громада, інтереси якої вони представляють. А відсторонили під час конференції, яка виявилася приватною подією, кулуарно, за зачиненими дверима, куди пускали лише обраних. До того ж, відсторонили за формальною причиною — народною ініціативою. Хоча відповідних звернень громадян, скарг чи чогось подібного не зафіксовано. А справжня причина всім відома — це ще один інструмент тиску на мера міста Олександра Маркушина в руках його опонентів», — прокоментувала «ФАКТАМ» депутатка Людмила Насонова.
Тим часом, Печерський районний суд Києва знову відсторонив Олександра Маркушина від посади Ірпінського міського голови до 23 липня.96
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