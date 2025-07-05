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Вночі ворог ударив по Харківщині та Дніпропетровщині: поранено мирних жителів (фото)
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Влучання ворожого дрона-камікадзе типу «Шахед» зафіксовано в місті Чугуїв Харківської області. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Станом на зараз маємо попередню інформацію про двох постраждалих, серед яких 12-річний хлопчик», — йдеться у повідомленні.
Пізніше він повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по місту Чугуїв збільшилася до трьох осіб.
«Також ворог здійснив обстріл міста Куп’янськ. За попередніми даними, маємо двох постраждалих. Їм надається вся необхідна медична допомога», — йдеться у повідомленні.
Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, через атаку у Дніпровському районі постраждали троє людей — дві жінки та чоловік. Понівечені 5 дачних будинків.
«Нікопольщина потерпала від атак БпЛА та артилерією. Агресор поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах. Постраждав чоловік 43 років. Він на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, господарська споруда, перукарня, авто. Била російська армія і по Синельниківщині — Межівській та Слов'янській громадах. Застосовувала безпілотники. Горіла пшениця. Понівечене авто», — йдеться у повідомленні.
Також він повідомив про атаку на Кривий Ріг, яка сталася напередодні ввечері.
«Вже 8 постраждалих у Кривому Розі. З них троє госпіталізовані. Стан всіх медики оцінюють, як середньої тяжкості. Решта — на амбулаторному лікуванні. Пожежі, які виникли через атаку, рятувальники загасили. Серед пошкодженого — 2 багатоквартирні будинки, навчальний заклад, готель і транспортні засоби», — йдеться у повідомленні.
Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 5 липня (із 20.00 4 липня) противник атакував 322-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
«Основний напрямок удару — Хмельниччина, місто Старокостянтинів! Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 292 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів). 157 — збито вогневими засобами ураження, 135 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», раніше зірки відреагували на атаку на столицю України в ніч на 4 липня.127
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