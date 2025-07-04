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Опускаються руки: зірки відреагували на нічну атаку на столицю України
В ніч на 4 липня відбулася чергова ракетна атака країни-терористки росії на столицю України. На ранок було відомо про численні пошкодження цивільної інфраструктури та 23 постраждалих. Тривога у столиці тривала девʼять годин поспіль, майже до пʼятої ранку. На атаку відреагували й українські зірки, розмістивши інформацію про жахливі наслідки на своїх сторінках у соціальній мережі.
Акторка Дарʼя Петрожицька на світанку після обстрілів записала відео зі свого балкона і зізналася, що шокована побаченим.
— Дихати неможливо, — сказала Дарʼя. - Це просто картина з фільму жахів. Чорний дим, гарь. Наші птахи, дерева, екологія, здоровʼя… Не знаю, що буде далі. В такі моменти просто опускаються руки. Це жах…
Шеф-кухарка Ольга Мартиновська зізналася, що всю ніч думала, що ж буде далі і як їй бути.
— Жодної відповіді, — написала Ольга. - Встала (бо, слава Богу, встала), пішла. І не видно ні кінця ні краю… Як це може скінчитися? Домовленостями — ні! Мабуть, тільки силою? Скільки її потрібно, щоб знищити ворога? Як хочеться на мить стати всемогучим і змінити цей світ, розстріляти зло і садити квіти на землі. Відчуття тупику загострюється.
Співачка Джамала звернулася до своєї аудиторії англійською та повідомила про наслідки ракетно-дронової атаки.
— Майже всі райони Києва зазнали ушкоджень, — написала артистка.
Співачка Kola показала, як провела ніч в укритті, та подякувала за досить комфортні умови.
— В нас в укритті поставили ліжка, — написала співачка. — Хочу дуже подякувати тому, хто це зробив. А ще тут дуже багато собак, я дуже через це радію, а що ще лишається…
Акторка та молода мама Леся Нікітюк показала, як виглядає ранок після обстрілів з вікна її квартири.
— Страшна ніч, — написала Леся. — Ранкове чорне небо після обстрілів. Київ. Зараз видно і чутно смог. Ми не відкривали вікна і включили очищувач.
Репер та військовий Ярмак на своїй сторінці виклав світлину Батьківщини-матері з нанизаними на меч дронами.
— Вистоїмо! — написав він. — Зобовʼязані!
Раніше репер та військовий Олександр Ярмак потужно звернувся до українців.260
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