Корейців мало: росія намагається втягнути Лаос у війну з Україною, — ГУР

Країна-агресор намагається втягнути Лаос в агресію проти України. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«На тлі значних бойових втрат та поступового виснаження ресурсів російське військово-політичне керівництво шукає можливості для продовження агресивної війни проти України. Окрім масового залучення найманців із країн Африки та Азії, а також підрозділів КНДР, кремль опрацьовує можливість втягнення у війну так званих партнерів під виглядом реалізації гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною російських областях», — йдеться у повідомленні.

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За даними ГУР, чергова країна, яку росія намагається втягнути у війну, — Лаос.

«Наразі кремль організовує залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій курської області рф. Враховуючи значну залежність від зовнішньої допомоги, керівництво Лаосу на початковому етапі висловлює готовність відправити до росії до 50 „військовослужбовців-саперів“ і сприяти розмінуванню курщини», — йдеться у повідомленні.

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В ГУР додали, що Лаос також надає безоплатну допомогу російській федерації шляхом проведення реабілітаційних заходів для поранених військовослужбовців рф, які брали участь у бойових діях проти України.

Як писали «ФАКТИ», Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військових, які воюють за росію на лінії фронту з Україною. КНДР хоче надіслати додатково від 25 000 до 30 000 солдатів.

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