«Динамо» програло колишньому клубу Мілевського у стартовому спарингу в Австрії: відеоогляд матчу

У суботу, 5 липня, київське «Динамо», яке дізналося пару суперників у другому відбірному раунді Ліги чемпіонів, провело на зборі в Австрії перший контрольний поєдинок.

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Суперником команди Олександра Шовковського став новачок елітного дивізіону чемпіонату Угорщини «Кішварда», кольори якої свого часу захищав Артем Мілевський.

«Динамо» (Україна) — «Кішварда» (Угорщина) — 0:2

«Динамо»: Моргун (Ігнатенко, 46), Караваєв (Волошин, 46), Попов (Биловар, 46), Захарченко (Дячук, 46), Дубінчак (Гусєв, 46), Михайленко (Осипенко, 46), Саленко (Піхальонок, 46), (Шапаренко, 46), Кабаєв (Задорожний, 46), Супряга (Пономаренко, 46).

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Голи: Йорданов (24), Матанович (71, з пенальті).

До речі, в неділю, 6 липня, «Динамо» і «Кішварда» проведуть ще один спаринг. Крім того, на австрійському зборі у «біло-синіх» також заплановані поєдинки з данським «Мідтьюлландом» (10 липня), англійським «Вест Бромвіч Альбіоном» (11-го) та хорватським «Осієком» (16-го).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний футболіст київського «Динамо» переніс інсульт.

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Фото ФК «Динамо»

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