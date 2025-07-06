Як пити сік і лимонад у ресторані: деякі нюанси відомі далеко не всім

Під час відвідування ресторану, а також банкету, фуршету, ділового обіду або вечері важливо дотримуватися певних правил етикету. Наприклад, пити сік та лимонад у ресторані слід не залпом, а невеликими ковтками. Робіть це безшумно, без присьорбувань. Використовуйте соломинку, це зручно та виглядає елегантно. Але якщо ви не любите користуватися трубочкою, одразу приберіть її зі склянки та пийте напій так, як вам зручно.

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Щоб не створювати при ковтанні неестетичних звуків, не допивайте напій до дна. На жаль, це правило дуже часто порушується. Але чи вартий цей останній ковток того, щоб почуватися ніяково?

Якщо напій — наприклад, узвар, сік або компот — подано в глечику, наповніть свою склянку напоєм не до країв. Пам'ятайте про тих людей, які сидять з вами за столом. Це стосується і води.

До речі, сьогодні в багатьох ресторанах є карта води. І ви можете обрати ту, яка вам більше до вподоби. Наприклад, льодовикову або з певних джерел.

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Знання правил етикету допоможе вам почуватися в суспільстві комфортно, а це, погодьтеся, дуже важливо. Вчіть етикету й дітей, це їм стане в пригоді в майбутньому і вони будуть вам вдячні.

Раніше Ольга Сметанська пояснила, як їсти бургер згідно з етикетом, адже знання цих моментів позбавить вас від почуття незручності.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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