Східні знавці зірок склали гороскоп на новий тиждень, з 7 по 13 липня, для всіх знаків Зодіаку, а традиційні астрологи дали поради всім представникам зодіакального кола на перший день тижня — 7 липня.

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Понеділок для деяких знаків Зодіаку може бути досить емоційним, коли будь-яке необережне слово може вилитися в серйозний конфлікт. Адже, як пише slovofraza.com, Місяць в Овні провокує на імпульсивні рішення, а квадрат із Плутоном може викликати конфлікти на порожньому місці. Основна порада на 7 липня — тримати емоції під контролем.

Овен

Гороскоп на 7 липня для Овнів застерігає людей, народжених під цим знаком, від участі у суперечках. Вибухонебезпечний харктер Овнов відомий усім, а енергетика дня ще більше посилить імпульсивність знаку. Зірки радять використати енергію в «мирних» цілях — активно попрацювати над проектом, на який раніше не вистачало сил, зайнятися спортом або почати прибирання. Також знаку буде не зайвим тримати емоції під контролем під час спілкування з близькими людьми — Овни різким словом можуть сильно образити їх.

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Телець

Гороскоп на 7 липня попереджає Тельцов про можливі маніпуляції зі сторони та радить знаку тримати свою лінію. А на роботі сьогодні не слід ділитися своїми ідеями із колегами — вам можуть сильно заздрити. До речі, ця порада поширюється і на особисту сферу — не варто говорити близькій людині про все, що у вас на душі. Краще якийсь час почекати, доки ситуація не проясниться. Зірки попереджають Тельців, що сьогоднішній день для знака буде дуже складним щодо фінансів — можливі емоційні витрати у великих розмірах.

Близнюки

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Гороскоп на 7 липня для Близнюків радить знаку «фільтрувати» інформацію, що надходить — її сьогодні буде надто багато, проте не всі новини корисні. Не слід перевантажувати себе інформаційним сміттям. У другій половині дня можливі «перебої» у розкладі, порушення планів або плутанина в документах. А ось проекти, пов'язані із творчістю чи креативом, обіцяють бути вдалими. Зірки сьогодні радять Близнюкам не розкидатися словами — необдумана обіцянка може виявитися занадто складною для реалізації.

Рак

Гороскоп на 7 липня для Раків вважає сьогоднішній день часом, коли настав час позбавлятися всього, що віджило — як старих речей, так і непотрібних стосунків чи думок. Зірки радять знаку сьогодні насамперед займатися своїми проблемами, а не прислухатися до прохань із сторони. День може бути дуже емоційним — не виключені конфлікти з близькими людьми, проте м'якість Раків дозволить їх швидко згладити.

Лев

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Гороскоп на 7 липня для Левів рекомендує знаку бути стриманішим і не ділитися відразу своїми планами чи ідеями з оточуючими. Сьогоднішній день для Лева астрологи називають часом несподіваних рішень та пробудження внутрішньої сили. У професійній сфері можливі зміни на краще, проте зірки не радять Левам брати на себе надто багато.

Діва

Гороскоп на 7 липня для Дів не рекомендує знаку розпочинати у понеділок нові проекти — краще завершити те, над чим вони працювали раніше. Не сприятиме новим починанням і відчуття втоми, хоча робочий тиждень тільки почався, і властивий знаку перфекціонізм. Варто відкласти на другий день і вирішення фінансових питань. У цей день Близнюкам не варто критикувати як оточуючих, так і себе. Чим м'якше ви будете, тим краще вдаватиметься згладжувати гострі кути.

Терези

Гороскоп на 7 липня для Терезів попереджає знак, що день обіцяє бути не особливо стабільним. Його краще провести в помірному ритмі, не перенавантажуючи себе зобов'язаннями. Не виключені конфліктні ситуації. Особливо, якщо Терези щось довго терпіли — навіть у найдипломатичніших представників знака може не вистачити сил на те, щоб себе стримати. Це стосується як професійної, так і побутової сфер. Зірки радять Терезам зберігати баланс: не стримувати себе, але й не виплескувати на оточення свої емоції без фільтрів.

Скорпіон

Гороскоп на 7 липня для Скорпіонів рекомендує знаку бути стриманими, не даючи начальству приводів для конфліктів, а також особливо уважними при спілкуванні з оточенням — можливе недорозуміння чи неправильна інтерпретація сказаного. Зірки радять у цей день виявити більше чуйності щодо близьких людей, а також зайнятися самопізнанням.

Стрілець

Гороскоп на 7 липня попереджає Стрільців, що їхні плани можуть бути порушені, можливі різні затримки та обмеження. Зірки радять не починати новий тиждень зі суперечок з людьми, вищими за статусом — ситуація буде розвиватися не на вашу користь. День більше підходить для самоосвіти, аналізу зробленого, ніж активної діяльності. Не виключено, що приємний сюрприз Стрільцям подарує любовна сфера.

Козеріг

Гороскоп на 7 липня попереджає Козерогів, що сьогодні у знака можливі несподівані зміни щодо справ чи документів. Порада зірок на сьогоднішній день — зменшити темпи і не намагатися все тримати під контролем. Загалом день очікується непростим, проте він допоможе виявити сильні сторони Козерогів. Також сьогодні знаку краще відмовитись від шопінгу — день для витрат вважається невдалим.

Водолій

Гороскоп на 7 липня для Водоліїв радить знаку бути сьогодні обережним і не вплутуватися в чужі справи, про що згодом доведеться пошкодувати. Також знаку не варто брати на себе надто багато зобов'язань — краще заощаджувати сили. День підходить для спілкування, проте порожніх розмов краще уникати. Корисним буде приділити більше часу рідним та близьким людям. І мріям — є шанс, що вони здійсняться.

Риби

Гороскоп на 7 липня для Риб рекомендує знаку сьогодні не брати близько до серця все, що буде сказано. Цього дня представники знаку особливо чутливі до настрою оточення. День сприятливий до роботи з мистецтвом, текстами, внутрішніми практиками. Не виключено, що сьогодні на Риб чекає важлива розмова. Однак зірки попереджають знак, що не всі готові почути правду.

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Фото Pixabay

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