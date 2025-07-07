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Дрони вдарили по хімічному заводу у Підмосков'ї (відео)

9:04 7 липня 2025
Дрони атакували хімзавод у Краснозаводську під москвою. Фото&nbsp;— скріншот

У Підмосков'ї, де днями українські дрони вдарили по підприємству у Сергієвому Посаді, де виробляють термобаричні бойові частини для БпЛА типу «Шахед», зафіксована чергова атака ударних БпЛА.

В російському міноборони заявляли, що протягом ночі був «збити та перехоплений» 91 український безпілотник літакового типу. Найбільше — на Білгородщині (20 БпЛА) та Курщині (14 БпЛА), а над територією Московської області — 8 дронів-камікадзе.

Тим часом роспабліки пишуть, що близько четвертої години ранку вибухи знов чули мешканці Сергієва Посада. Повідомлялося про дрони у небі та 6−7 вибухів.

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Інший напрямок атаки — містечко Краснозаводськ, яке розташовано у десяти кілометрах від Сергієва Посада, де функціонує ще одне хімічне підприємство.

 

В Краснозаводську розташоване підприємство, яке працює на російський ВПК — постачає міноборони різноманітні боєприпаси, ремонтує та вдосконалює комплекти для РСЗВ, а також виробляє вибухові заряди, термітні шашки, капсюлі, детонатори.

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Фото Exilenova+

Також повітряна тривога оголошувалася в Тульській, Іванівській, а також Оренбурзській областях.

Тим часом в рф триває «авіаційний» колапс — через українські дрони в аеропортах московщини затримують та скасовують сотні рейсів. Так, напередодні повідомлялося про скасування 287 рейсів: 171 у московському аеропорту «Шереметьєво», 90 — у пітерському «Пулково», 26 — у нижегородському. Більше сотні рейсів було затримано.

За підрахунками «Комерсанта», авіаколапс 5−6 липня може коштувати авіакомпаніям 20 млрд руб. Витрати лише через скасування рейсів у першу добу масштабного збою в трьох аеропортах оцінюються в 4−6 млрд руб.

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Раніше повідомлялося про атаки на російські військові аеродроми в Саратовській та Воронезькій областях, а також оборонне підприємство у Чебоксарах.

Фото — скріншот

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