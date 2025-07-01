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Меган Маркл і принц Гаррі ухвалили остаточне рішення
Меган Маркл та принц Гаррі, від яких тікають підлеглі, вирішили порвати зі своїм минулим, прийнявши остаточне рішення: повністю оновити команду своїх радників. Подружжя звільнило чотирьох ключових членів свого професійного кола та залучило нових, що позначило початок нового етапу іміджевої стратегії. Цей крок не здається ізольованою дією, а радше частиною ширшого плану закриття етапу, який викликав критику та суперечки, пише Сatalunya.
У червні щонайменше чотири людини, близькі до їхнього комунікаційного ядра, залишили свої посади. Серед них Кайл Булія та Чарлі Гіпсон більше не є частиною команди. Водночас вони зміцнили свою команду новими співробітниками та центральною фігурою: Мередіт Кендалл Мейнс.
За словами близьких джерел, пара хоче зробити ставку на цілісний, оновлений імідж, зосереджений на цінностях, які вони захищають: психічне здоров'я, соціальна справедливість та відданість благодійним справам. Однак деякі зазначають, що справжнім викликом буде збереження внутрішньої стабільності.
Нова комунікаційна стратегія вже приносить свої перші плоди. Лише через кілька днів після оголошення змін принц Гаррі знову з'явився на дуже важливому заході: Глобальному саміті Nexus, що відбувся в Нью-Йорку. Захід зібрав понад 350 лідерів, філантропів та підприємців соціального впливу, щоб обговорити виклики, з якими стикається світ.
Гаррі був представлений як несподіваний спікер, і його виступ був сприйнятий тепло та пильно. Під час свого виступу він торкнувся питань, пов'язаних з волонтерством та важливістю побудови стійких спільнот.
«Ми повинні зміцнювати соціальні зв’язки, якщо хочемо боротися з роз’єднаністю та ізоляцією, які завдають стільки шкоди», — заявив він.
Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі переживають кризу.229
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