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Частина українців отримає перерахунок «за воду»: кого це стосується та що потрібно зробити
«Київводоканал», який раніше повідомляв про технічний збій в системі нарахування платежів, розповів мешканцям столиці, які через війну були змушені покинути домівки, як впорядкувати питання зі сплатою за послуги з водозабезпечення.
Це стосується громадян, в чиїх помешканнях немає приборів обліку, або тих, термін повірки лічильників у яких був прострочений. «Якщо ви були змушені покинути дім через війну та тимчасово не проживали у квартирі, то можете подати документи до „Київводоканалу“ та отримати перерахунок за послуги водопостачання та водовідведення», — йдеться в повідомленні компанії.
Цим питанням варто занятися як внутрішньо переміщеним особам, так і тим, хто виїжджав за кордон.
В компанії порадили протягом 10 днів після повернення надіслати постачальнику пакет документів, який підтверджує відсутність людей в квартирі.
Для ВПО, які перебували в Україні, це:
- Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- Довідка про зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи;
- Довідка про фактичне місця проживання із зазначеним періоду.
Для осіб, які перебували за кордоном, це:
- Копія сторінки паспорта з відміткою (візою) на виїзд (перетинання державного кордону);
- Копія сторінки паспорта з відміткою (візою) на в’їзд (перетинання державного кордону);
- Документ, який надається особам, що користуються тимчасовим захистом у країнах ЕС, дозволу на проживання на увесь термін дії захисту.
Це також стосуєтся й тих, хто і досі перебуває за кордоном.
Документи можна передати:
- Через чат-боти;
- У Viber: http://tinyurl.com/pn92devj
- У Telegram: https://t.me/vodokanalkiev_bot
- На електронну пошту rd. [email protected] або [email protected].
Споживачам радять обирати лише один спосіб передачі документів, і не дублювати звернення різними каналами. Після того, як документи перевірять, до помешкання завітає контролер, який має скласти акт обстеження. Документ також мають завірити троє сусідів заявника, які підтвердять, що людини тривалий час не було вдома.
Матеріал «Тарифи після війни шокують українців: наскільки можуть подорожчати тепло та гаряча вода для населення» читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото Pixabay187
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