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Німеччина домовляється зі США про постачання систем Patriot для України
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, який вважає, що єдина мова, яку розуміє путін, — сила, провів переговори з президентом США Дональдом Трампом щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Відомо, що Німеччина готова покрити всі витрати. Вона вже надіслала три системи Patriot в Україну, а міністр оборони Борис Пісторіус на фоні призупинення постачання зброї зі США відправиться до Вашингтона, щоб обговорити з американським колегою подальшу підтримку Києва.
Про розмову канцлера ФРН з президентом США повідомив представник уряду Німеччини. Обидва лідери також обговорили питання торгівлі та мит, додав представник, пише видання Bloomberg.
Як йдеться у статті, уряд Мерца готовий надати Києву дві додаткові системи Patriot, включаючи перехоплювальні ракети, і покрити всі витрати на це вкрай необхідне озброєння. Постачання стануть можливими завдяки двосторонній угоді між Німеччиною та США, додав чиновник. Берлін запропонував Вашингтону угоду про Patriot кілька тижнів тому, і рішення про передачу обладнання тепер лежить на міністрі оборони США Піті Гегсеті.
Міністр оборони Борис Пісторіус 14−15 липня відвідає Вашингтон для переговорів зі своїм американським колегою, повідомив речник Міністерства оборони.
«Звичайно, Patriot також буде на порядку денному», — додав він.
Німеччина також запропонувала очолити спільні проєкти Європейського Союзу щодо систем протиповітряної оборони, сухопутних і морських систем, оскільки блок НАТО посилює власні військові засоби стримування російської агресії.
Раніше в Німеччині чітко заявили про підтримку вступу України в НАТО, оскільки це в інтересах усієї Європи.99
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