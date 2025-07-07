Понад чотири тонни у тротиловому еквіваленті: встановлено, що стало причиною смертельного вибуху під Житомиром 2 липня і хто в цьому винен

Увечері 2 липня в селі Березиній Житомирського району, поблизу автошляху Київ-Чоп, сталося два вибухи. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще 83 — отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, були пошкоджені будівлі та транспортні засоби. Загальна сума завданих збитків склала понад 46 мільйонів гривень. Правоохоронці встановили, що стало причиною вибуху, повідомляє поліція Житомирської області.

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«Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв, маючи на меті отримання прибутку. Для цього підприємець організував придбання та облаштування під таке виробництво приміщень колишнього корівника, вагової та складу у селі Березиній на Житомирщині. Його бізнес-партнер, 31-річний киянин, забезпечив підключення приміщень до необхідних комунікацій та їх експлуатацію, налагодив постачання необхідних хімічних компонентів, функціонування виробництва та зберігання вибухових речовин», — йдеться у повідомленні.

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Їхній 50-річний спільник із Сумщини, хімік за освітою, розробив рецепт вибухівки та контролював її виробництво. Він керував двома працівниками: 37-річним чоловіком із Сумської області та 41-річним жителем Київщини. Обидва постійно перебували на території підприємства, виготовляючи вибухівку.

«Готова продукція зберігалась у непристосованих для цього приміщеннях, у порушення законодавства України, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до житлових будинків населеного пункту. Через порушення спільниками правил та норм при виготовленні і зберіганні вибухових речовин 2 липня близько 18:00 відбулося загоряння приміщень, що призвело до детонації та подальших вибухів потужністю понад чотири тонни в тротиловому еквіваленті. Внаслідок цього загинули двоє місцевих жителів віком 16 та 26 років. Ще 83 людини отримати травми різного ступеню тяжкості», — йдеться у повідомленні.

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Слідчі повідомили чоловікам про підозри у вчиненні злочинів. Триває подальше досудове розслідування.

Як писали «ФАКТИ», через цей вибух було повністю знищено 25 будинків, ще більше будинків пошкоджено.

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