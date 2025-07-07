41.43 / 42.00 48.85 / 49.54
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Понад чотири тонни у тротиловому еквіваленті: встановлено, що стало причиною смертельного вибуху під Житомиром 2 липня і хто в цьому винен

17:23 7 липня 2025
У поліції назвали причину вибуху під Житомиром 2 липня

Увечері 2 липня в селі Березиній Житомирського району, поблизу автошляху Київ-Чоп, сталося два вибухи. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще 83 — отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, були пошкоджені будівлі та транспортні засоби. Загальна сума завданих збитків склала понад 46 мільйонів гривень. Правоохоронці встановили, що стало причиною вибуху, повідомляє поліція Житомирської області.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв, маючи на меті отримання прибутку. Для цього підприємець організував придбання та облаштування під таке виробництво приміщень колишнього корівника, вагової та складу у селі Березиній на Житомирщині. Його бізнес-партнер, 31-річний киянин, забезпечив підключення приміщень до необхідних комунікацій та їх експлуатацію, налагодив постачання необхідних хімічних компонентів, функціонування виробництва та зберігання вибухових речовин», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Їхній 50-річний спільник із Сумщини, хімік за освітою, розробив рецепт вибухівки та контролював її виробництво. Він керував двома працівниками: 37-річним чоловіком із Сумської області та 41-річним жителем Київщини. Обидва постійно перебували на території підприємства, виготовляючи вибухівку.

«Готова продукція зберігалась у непристосованих для цього приміщеннях, у порушення законодавства України, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до житлових будинків населеного пункту. Через порушення спільниками правил та норм при виготовленні і зберіганні вибухових речовин 2 липня близько 18:00 відбулося загоряння приміщень, що призвело до детонації та подальших вибухів потужністю понад чотири тонни в тротиловому еквіваленті. Внаслідок цього загинули двоє місцевих жителів віком 16 та 26 років. Ще 83 людини отримати травми різного ступеню тяжкості», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Слідчі повідомили чоловікам про підозри у вчиненні злочинів. Триває подальше досудове розслідування.

Як писали «ФАКТИ», через цей вибух було повністю знищено 25 будинків, ще більше будинків пошкоджено.

493

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як очистити унітаз&nbsp;— Способи очищення унітазу&nbsp;— Фото: The Spruce

Очищаємо унітаз зсередини: названо ефективні способи прибрати наліт, камінь та іржу

Таро-прогноз на 8 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Овнам — «Колесо Фортуни» та несподівані зміни, Ракам — «Двійка Жезлів» та важливе рішення: Таро-прогноз на 8 липня

війна

«Несіть, люди, цей хрест. Бо з війни вихід або здатися ворогу, або йти далі до Перемоги. Давайте вже якось йти», — волонтерка Діана Макарова

Фінансовий гороскоп на тиждень 7-13 липня. Фото Pixabay

Близнюкам — несподіваний бонус, а Терезам — вибір між швидкими грошима та довгостроковою вигодою: фінансовий гороскоп на 7 — 13 липня

Наступний матеріал
Новини партнерів